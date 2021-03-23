https://ria.ru/20210323/yacheyka-1602557983.html
СК сообщил о задержании пяти членов террористической ячейки
СК сообщил о задержании пяти членов террористической ячейки
Правоохранители задержали еще пять человек в рамках расследования уголовного дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T22:01
2021-03-23T22:01
2021-03-23T22:01
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хасавюрт
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали еще пять человек в рамках расследования уголовного дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Отмечается, что следствие планирует просить суд об аресте фигурантов.По данным следствия, не позднее 2013 года дагестанец Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии, для пропаганды и поддержки терроризма создал в колонии террористическое сообщество.Сообащется, что, поддерживая его цели и задачи, в состав сообщества с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам сообщества. После освобождения Гасанов объявил себя амиром - руководителем одного из незаконных вооруженных формирований в Дагестане. Впоследствии 31 марта 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.В рамках дела прошли масштабные обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.
https://ria.ru/20210310/fsb-1600645267.html
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россия, республика калмыкия, хасавюрт, происшествия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали еще пять человек в рамках расследования уголовного дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22 лиц по ч.ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нем). В ходе следственных действий по подозрению в совершении преступления задержаны еще пять лиц, ранее отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие планирует просить суд об аресте фигурантов.
По данным следствия, не позднее 2013 года дагестанец Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии, для пропаганды и поддержки терроризма создал в колонии террористическое сообщество.
Сообащется, что, поддерживая его цели и задачи, в состав сообщества с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам сообщества. После освобождения Гасанов объявил себя амиром - руководителем одного из незаконных вооруженных формирований в Дагестане. Впоследствии 31 марта 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте
при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В рамках дела прошли масштабные обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.
"В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.