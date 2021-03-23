https://ria.ru/20210323/yacheyka-1602557983.html

СК сообщил о задержании пяти членов террористической ячейки

СК сообщил о задержании пяти членов террористической ячейки

Правоохранители задержали еще пять человек в рамках расследования уголовного дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии, сообщила пресс-служба РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T22:01

2021-03-23T22:01

2021-03-23T22:01

россия

республика калмыкия

хасавюрт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали еще пять человек в рамках расследования уголовного дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Отмечается, что следствие планирует просить суд об аресте фигурантов.По данным следствия, не позднее 2013 года дагестанец Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ФКУ ИК-2 УФСИН России в Калмыкии, для пропаганды и поддержки терроризма создал в колонии террористическое сообщество.Сообащется, что, поддерживая его цели и задачи, в состав сообщества с 2013 года по декабрь 2019 года вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за деньги оказывало покровительство членам сообщества. После освобождения Гасанов объявил себя амиром - руководителем одного из незаконных вооруженных формирований в Дагестане. Впоследствии 31 марта 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.В рамках дела прошли масштабные обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников.

https://ria.ru/20210310/fsb-1600645267.html

https://ria.ru/20210215/terroristy-1597471861.html

россия

республика калмыкия

хасавюрт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика калмыкия, хасавюрт, происшествия