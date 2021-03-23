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Оператор допустил смягчение графиков подачи воды для Симферополя
Оператор допустил смягчение графиков подачи воды для Симферополя
Смягчить графики подачи воды для жителей Симферополя и близлежащих районов в случае наполнения водохранилищ можно будет с середины апреля, заявил гендиректор... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:16
2021-03-23T18:16
россия
симферополь
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Смягчить графики подачи воды для жителей Симферополя и близлежащих районов в случае наполнения водохранилищ можно будет с середины апреля, заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.Симферополь и близлежащие населенные пункты несколько последних месяцев переведены на шестичасовой график подачи воды: три - утром и три - вечером.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html
https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html
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россия, симферополь, украина, общество

Оператор допустил смягчение графиков подачи воды для Симферополя

18:16 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Смягчить графики подачи воды для жителей Симферополя и близлежащих районов в случае наполнения водохранилищ можно будет с середины апреля, заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Симферополь и близлежащие населенные пункты несколько последних месяцев переведены на шестичасовой график подачи воды: три - утром и три - вечером.
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"Перспективы у нас нормальные. Пока речь об уходе от графика в течение двух-трех недель не идет, но мы очень внимательно наблюдаем за притоками в водохранилища. Если хотя бы нынешняя тенденция сохранится, то с середины апреля вероятно (смягчение графиков – ред.)", - сказал Баженов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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