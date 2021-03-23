https://ria.ru/20210323/voda-1602530771.html

Оператор допустил смягчение графиков подачи воды для Симферополя

Оператор допустил смягчение графиков подачи воды для Симферополя

Смягчить графики подачи воды для жителей Симферополя и близлежащих районов в случае наполнения водохранилищ можно будет с середины апреля, заявил гендиректор... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:16

2021-03-23T18:16

2021-03-23T18:16

россия

симферополь

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Смягчить графики подачи воды для жителей Симферополя и близлежащих районов в случае наполнения водохранилищ можно будет с середины апреля, заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.Симферополь и близлежащие населенные пункты несколько последних месяцев переведены на шестичасовой график подачи воды: три - утром и три - вечером.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210315/vodovod-1601388949.html

https://ria.ru/20210322/krym-1602324633.html

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россия, симферополь, украина, общество