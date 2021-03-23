https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602487458.html

Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса

Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса

Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:57

2021-03-23T14:57

2021-03-23T14:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас план на первое полугодие произвести порядка 89 миллионов комплектов доз, это три вакцины. По этим трем продуктам у нас 89 миллионов комплектов доз, поскольку все три двухкомпонентные", - сказала она в интервью RT.По ее словам, власти для себя определили количество, которое нужно привить, чтобы добиться коллективного иммунитета – почти 69 миллионов человек."Мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе. Но думаем, что темпы будут более активными", - сказала она.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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