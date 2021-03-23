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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602487458.html
Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса
Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса
Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:57
2021-03-23T14:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас план на первое полугодие произвести порядка 89 миллионов комплектов доз, это три вакцины. По этим трем продуктам у нас 89 миллионов комплектов доз, поскольку все три двухкомпонентные", - сказала она в интервью RT.По ее словам, власти для себя определили количество, которое нужно привить, чтобы добиться коллективного иммунитета – почти 69 миллионов человек."Мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе. Но думаем, что темпы будут более активными", - сказала она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса

14:57 23.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"У нас план на первое полугодие произвести порядка 89 миллионов комплектов доз, это три вакцины. По этим трем продуктам у нас 89 миллионов комплектов доз, поскольку все три двухкомпонентные", - сказала она в интервью RT.
По ее словам, власти для себя определили количество, которое нужно привить, чтобы добиться коллективного иммунитета – почти 69 миллионов человек.
"Мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе. Но думаем, что темпы будут более активными", - сказала она.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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