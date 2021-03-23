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Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса
Голикова рассказала о планах по производству вакцин от коронавируса
Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:57
2021-03-23T14:57
2021-03-23T14:57
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 89 миллионов комплектов доз трех вакцин от COVID-19 планируется произвести за первое полугодие в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."У нас план на первое полугодие произвести порядка 89 миллионов комплектов доз, это три вакцины. По этим трем продуктам у нас 89 миллионов комплектов доз, поскольку все три двухкомпонентные", - сказала она в интервью RT.По ее словам, власти для себя определили количество, которое нужно привить, чтобы добиться коллективного иммунитета – почти 69 миллионов человек."Мы оцениваем, что даже теми темпами, которые сейчас есть, мы можем этих цифр достичь в августе. Но думаем, что темпы будут более активными", - сказала она.
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