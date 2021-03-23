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В Хорватии оценили перспективы использования "Спутника V"

В Хорватии оценили перспективы использования "Спутника V"

Специалисты хорватского госрегулятора участвуют в процедуре оценки Европейским агентством по лекарствам (ЕМА) российской вакцины "Cпутник V", поставки в страну... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:56

2021-03-23T10:56

2021-03-23T10:56

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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Специалисты хорватского госрегулятора участвуют в процедуре оценки Европейским агентством по лекарствам (ЕМА) российской вакцины "Cпутник V", поставки в страну препарата без его одобрения возможны лишь в крайнем случае нехватки вакцин, заявили РИА Новости в министерстве здравоохранения Хорватии.Минздрав подтвердил, что Хорватское агентство по лекарствам и медицинским средствам (HALMED) получило документы на вакцину "Спутник V" и десяток специалистов из разных областей в настоящее время проводят предварительное ознакомление с документацией, чтобы установить соответствует ли она тому, что было запрошено."HALMED до сих пор не получало запроса о чрезвычайном (срочном) импорте вакцины "Спутник V" и не работает над этой процедурой. Однако, чтобы была готовность в случае необходимости проведения такой процедуры в будущем, документы будут тщательно изучены и по необходимости от производителя запрошены дополнительные", - заявили агентству в министерстве.Ведомство отметило, что в отличие от процедуры постоянного одобрения, при процедуре чрезвычайных поставок невозможно провести полной оценки надежности, эффективности и качества вакцины, "поэтому речь идет о крайней мере, которая может быть применена, только если риски нехватки вакцины будут больше рисков введения на рынок вакцины, не одобренной в ЕС"."В настоящее время при Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) проводится процедура оценки вакцины "Спутник V", в которой активно участвуют специалисты HALMED. Речь идет о процедуре, посредством которой можно наиболее точным образом установить, соответствует ли вакцина "Спутник V" необходимым требованиям надежности, эффективности и качества", - указало хорватское министерство."Поэтому цель в том, чтобы предметная оценка ЕМА была осуществлена за как можно более краткое время, в зависимости от документов и данных, предоставленных производителем. Применением вакцины через централизованную процедуру одобрения, в рамках которой проводится оценка ЕМА, обеспечивается то, что когда вакцина станет доступной гражданам, за ней будет наблюдать строгая система фармакологии ЕС", - подчеркнули в минздраве.Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош в начале марта подтвердил посольству РФ в Загребе интерес властей страны к закупке вакцины российского производства "Спутник V".Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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