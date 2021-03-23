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Италия планирует испытать "Спутник V" совместно со своей вакциной
Италия планирует испытать "Спутник V" совместно со своей вакциной
Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") намерен повторно вакцинировать российской вакциной "Спутник V"... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:34
2021-03-23T09:34
2021-03-23T09:34
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РИМ, 23 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") намерен повторно вакцинировать российской вакциной "Спутник V" добровольцев, получивших разрабатываемую в стране вакцину ReiThera, рассказал в интервью РИА Новости директор "Спалланцани" профессор Франческо Вайя."Мы собираемся повторно привить добровольцев, которые получат будущую вакцину Reithera, другими препаратами либо на основе аденовируса, либо РНК. Если мы сможем добиться успеха, то нам удастся создать вакцину "смешанного воздействия", которая может оказаться очень мощной в борьбе с коронавирусом", - сказал Вайя.По его словам, в подобных исследованиях примут участие около 90 человек. Они получат вакцины на основе информационной РНК (иРНК) от Pfizer и Moderna или препараты на основе аденовируса, такие как "Спутник" или AstraZeneca."Мы хотим понять, можно ли сочетать различные варианты (c Reithera)", - заявил глава "Спалланцани".Вторая фаза клинических испытаний вакцины, которую разрабатывает итальянская компания ReiThera совместно с Германией и Бельгией, началась на прошлой неделе. В них принимают участие 900 добровольцев. Как ожидается, препарат, который построен на аденовирусе гориллы, будет готов летом.
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