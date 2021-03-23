https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602424615.html

В Италии рассказали о планах по исследованию "Спутника V"

В Италии рассказали о планах по исследованию "Спутника V"

Исследования российской вакцины "Спутник V", которые планируется провести в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:07

2021-03-23T09:07

2021-03-23T09:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

никола дзингаретти

коронавирус covid-19

коронавирусы

the lancet

лацио

здоровье - общество

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РИМ, 23 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Исследования российской вакцины "Спутник V", которые планируется провести в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), позволяют определить эффективность препарата в противодействии различным штаммам коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя."Мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса - английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в "Спалланцани", поддаются воздействию "Спутника" для производства антител. Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперед для Европы, потому что, очевидно, для нас в такое время крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных штаммов COVID", - сказал Вайя (Francesco Vaia).В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил о том, что через несколько дней будет заключен договор о проведении научных испытаний вакцины "Спутник V" на базе института "Спалланцани" в Риме. Его руководитель Вайя затем сообщил, что после подписания соглашения Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных исследований с итальянскими коллегами.В разговоре с корреспондентом агентства Вайя подчеркнул, что постоянный контакт между двумя учреждениями позволит предоставить результаты этих исследований российской стороне. По его оценке, первые результаты испытаний можно ожидать в апреле.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

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