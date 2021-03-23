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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602424615.html
В Италии рассказали о планах по исследованию "Спутника V"
В Италии рассказали о планах по исследованию "Спутника V"
Исследования российской вакцины "Спутник V", которые планируется провести в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:07
2021-03-23T09:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
никола дзингаретти
коронавирус covid-19
коронавирусы
the lancet
лацио
здоровье - общество
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РИМ, 23 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Исследования российской вакцины "Спутник V", которые планируется провести в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), позволяют определить эффективность препарата в противодействии различным штаммам коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя."Мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса - английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в "Спалланцани", поддаются воздействию "Спутника" для производства антител. Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперед для Европы, потому что, очевидно, для нас в такое время крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных штаммов COVID", - сказал Вайя (Francesco Vaia).В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил о том, что через несколько дней будет заключен договор о проведении научных испытаний вакцины "Спутник V" на базе института "Спалланцани" в Риме. Его руководитель Вайя затем сообщил, что после подписания соглашения Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных исследований с итальянскими коллегами.В разговоре с корреспондентом агентства Вайя подчеркнул, что постоянный контакт между двумя учреждениями позволит предоставить результаты этих исследований российской стороне. По его оценке, первые результаты испытаний можно ожидать в апреле.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, никола дзингаретти, коронавирус covid-19, коронавирусы, the lancet, лацио, здоровье - общество, рим, европа, в мире

В Италии рассказали о планах по исследованию "Спутника V"

09:07 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РИМ, 23 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Исследования российской вакцины "Спутник V", которые планируется провести в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани"), позволяют определить эффективность препарата в противодействии различным штаммам коронавируса, заявил в интервью РИА Новости директор итальянского учреждения профессор Франческо Вайя.
"Мы изучим в лабораторных условиях, насколько штаммы коронавируса - английский, бразильский, южноафриканский, которые так беспокоят европейцев и которые мы выделили в "Спалланцани", поддаются воздействию "Спутника" для производства антител. Если он покажет эффективность против этих разновидностей, это будет означать крупный шаг вперед для Европы, потому что, очевидно, для нас в такое время крайне важно иметь вакцину, которая защищает от различных штаммов COVID", - сказал Вайя (Francesco Vaia).
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В субботу президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил о том, что через несколько дней будет заключен договор о проведении научных испытаний вакцины "Спутник V" на базе института "Спалланцани" в Риме. Его руководитель Вайя затем сообщил, что после подписания соглашения Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России направит в Рим своих сотрудников для совместных исследований с итальянскими коллегами.
В разговоре с корреспондентом агентства Вайя подчеркнул, что постоянный контакт между двумя учреждениями позволит предоставить результаты этих исследований российской стороне. По его оценке, первые результаты испытаний можно ожидать в апреле.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииНикола ДзингареттиКоронавирус COVID-19КоронавирусыThe LancetЛациоЗдоровье - ОбществоРимЕвропаВ мире
 
 
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