https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602380860.html

Вакцина и деловая активность. Как восстанавливается экономика России

Вакцина и деловая активность. Как восстанавливается экономика России

Вакцинация и дополнительные финансовые вливания позволят мировой экономике восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, считают в Международном валютном фонде... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:00

2021-03-23T08:09

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китай

сша

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Вакцинация и дополнительные финансовые вливания позволят мировой экономике восстанавливаться быстрее, чем ожидалось, считают в Международном валютном фонде. Однако предупреждают, что впереди большие трудности, и прежде всего у развивающихся стран. Исключение — Китай, которому уже удалось вернуться к докризисному уровню. Что эксперты говорят о России — в материале РИА Новости. Вакцинация всему головаПервый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото выразил осторожный оптимизм относительно перспектив этого года. Он указал на массовую вакцинацию и госпомощь экономике. Так, в США утвердили новый пакет антикризисных мер, выделив на это почти два триллиона долларов. Триллион направят на выплаты и пособия населению, 400 миллиардов — на борьбу с коронавирусом, остальное — на поддержку местных властей и бизнеса.Раскошелились также Япония и страны ЕС, Великобритания. Финансовые вливания при сохранении низких ключевых ставок и набирающей темп вакцинации должны обеспечить более высокие экономические показатели. В январе МВФ прогнозировал увеличение глобального ВВП на пять с половиной процентов. Впрочем, по словам Джеффри Окамото, восстановление "неполное, поскольку ВВП у многих ниже того, что было до пандемии". По оценке МВФ, совокупный доход на душу населения в развивающихся странах с 2020 по 2022 год будет на 22 процента меньше, чем до коронакризиса. В результате около 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности."Некоторые не увидят масштабной вакцинации вплоть до 2022-го", — предупреждает Окамото.Таким образом, увеличивается разрыв между развитыми экономиками и развивающимися. "На мировые темпы роста повлияет уровень безработицы, состояние реального сектора, а также грамотное и эффективное государственное управление в области перераспределения национального дохода посредством бюджетной политики", — говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман отмечает, что успешность выхода из коронакризиса зависит от экономического состояния каждой страны, степени падения ВВП, глубины распространения вируса, возможностей привиться. Развитым государствам легче. "В частности, в Северной Америке, Европе гораздо больше охват и скорость вакцинации, сильнее господдержка бизнеса и населения. В результате повышается деловая активность и платежеспособный спрос, что, в свою очередь, обеспечивает рост производства", — поясняет собеседник агентства. Кризис по-китайски: догнать и перегнать СШАВпрочем, есть и исключение. Как подчеркивают в МВФ, Китай, который считается развивающейся страной, уже вернулся к докризисным показателям. Более того, опередил крупнейшие экономики. Это удалось, поскольку в КНР с самого начала жестко купировали распространение коронавируса. В результате в прошлом году Пекин стал одним из двух участников "Двадцатки", сохранивших положительную динамику — плюс 2,3 процента ВВП (у Турции — 1,8).В 2021-м в КНР рассчитывают на восемь процентов, в МВФ предрекают около шести. В Организации экономического сотрудничества и развития также признают китайское лидерство. Там полагают, что к 2022-му, по сравнению с 2019-м, ВВП страны увеличится на 15,7 процента. "Китай обладает финансовыми ресурсами. В прошлом году привлекли 163 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Для сравнения: США — лишь 134 миллиарда. Интерес инвесторов к КНР усиливается на фоне сокращения глобальных ПИИ на 42 процента", — отмечает Ирина Айдрус, руководитель программы "Мировая экономика" Института мировой экономики и бизнеса РУДН. И это неслучайно. Китай многие годы успешно реализует государственную программу по борьбе с бедностью. Там планируют привить 40 процентов населения к середине этого года. Не стоит забывать, что на КНР приходится 17,4 процента глобального ВВП (на США — 15,9). Китайцы также доминируют в мировом экспорте — 10,8 процента (у американцев — 10,3). Между тем МВФ повысил прогноз роста российского ВВП до трех процентов. Это меньше среднемирового показателя (5,5 процента), хотя в прошлом году у нас было проседание на 3,1 процента, а в мире — на 3,5. Поэтому уверенное возвращение к докризисному уровню возможно лишь в 2022-2023-м. Стоит добавить, что международные финансовые институты постоянно корректируют собственные оценки, а, скажем, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина вообще ждет полного восстановления уже к концу этого года.

https://ria.ru/20210322/ekonomika-1602251262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвф, китай, сша, экономика