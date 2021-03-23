Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в чате угрожал свидетелю во время суда
ВОЛГОГРАД, 23 мар – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате в Волгограде во время суда угрожал основному свидетелю, его слова проверят на наличие признаков преступления, сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина .
Рассмотрение уголовного дела об убийстве жителя Волгограда из-за ссоры в родительском чате в суде началось 2 февраля.
Во вторник состоялось очередное заседание.
"Сегодня после завершения судебного заседания основной фигурант уголовного дела высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений", - сообщила Черединина. По ее словам, гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления в словах подсудимого, который направлен в следственные органы.
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По данным следствия, в конце октября 2020 года после ссоры в чате, где Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц, та попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег его у банка в Центральном районе Волгограда и сильно избил. Гребенюк впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали, он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
СК возбудил уголовные дела также и в отношении его сестры и ее мужа, который "встречал" Гребенюка у банка вместе с Мелконяном. Он обвиняется в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью (покушение – поскольку он, по данным СК РФ, в драке не участвовал), она – в подстрекательстве. СК сообщал 27 ноября об их задержании, на следующий день суд арестовал мужчину, а его жене избрана пресечения в виде запрета определенных действий.