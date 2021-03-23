https://ria.ru/20210323/ugroza-1602535925.html
В НАТО назвали Россию угрозой
В НАТО назвали Россию угрозой
В НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:45
2021-03-23T18:45
2021-03-23T19:43
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. В НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД.В заявлении подчеркивается, что трансатлантическое партнерство на этом фоне останется залогом коллективной обороны союзников.При этом в альянсе настаивают, что он является исключительно оборонительным союзом, "не несет угрозы ни для одной страны". "В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО", — подчеркивается в заявлении.В документе отметили, что предстоящий саммит НАТО сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.
https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html
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россия, москва, в мире, нато
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости.
В НАТО
включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД.
"Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается перманентной угрозой для всех нас. Авторитарные режимы бросают вызов основанному на правилах мироустройству, включая гибридные и киберугрозы, злонамеренное использование новых технологий", — говорится в документе.
В заявлении подчеркивается, что трансатлантическое партнерство на этом фоне останется залогом коллективной обороны союзников.
При этом в альянсе настаивают, что он является исключительно оборонительным союзом, "не несет угрозы ни для одной страны".
"В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО", — подчеркивается в заявлении.
В документе отметили, что предстоящий саммит НАТО сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.
Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.
В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.
В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.