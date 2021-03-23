https://ria.ru/20210323/ugroza-1602535925.html

В НАТО назвали Россию угрозой

В НАТО назвали Россию угрозой

В НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:45

2021-03-23T18:45

2021-03-23T19:43

россия

москва

в мире

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574023800_0:6:1449:821_1920x0_80_0_0_623817a12b95c2b86610725e24d6a3d4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. В НАТО включили действия России в число современных вызовов, которые представляют опасность для альянса. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня работы Совета НАТО на уровне глав МИД.В заявлении подчеркивается, что трансатлантическое партнерство на этом фоне останется залогом коллективной обороны союзников.При этом в альянсе настаивают, что он является исключительно оборонительным союзом, "не несет угрозы ни для одной страны". "В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость НАТО", — подчеркивается в заявлении.В документе отметили, что предстоящий саммит НАТО сконцентрируется на разработке новой стратегической концепции, которая будет учитывать все современные угрозы и изменения в мире.Западные страны неоднократно заявляли, что рассматривают Россию в качестве угрозы. В частности, в опубликованной на прошлой неделе оборонной доктрине Великобритании до 2030 года говорится о намерении противостоять всем исходящим от Москвы опасностям.В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен в своей программной речи по внешней политике также причислил Россию к странам, которые представляют угрозу.В свою очередь, в Кремле не единожды подчеркивали, что стремятся строить хорошие отношения со всеми государствами, но этой цели нельзя достичь в одиночку.

https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

https://ria.ru/20210317/nato-1601685431.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, в мире, нато