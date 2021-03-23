https://ria.ru/20210323/turtsiya-1602514407.html

В Турции арестовали мужчину, избившего россиянку

В Турции арестовали мужчину, избившего россиянку

Cуд Стамбула арестовал гражданина Турции, два дня избивавшего россиянку, его обвиняют в пытках, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей во вторник. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T17:02

2021-03-23T17:02

2021-03-23T17:58

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АНКАРА, 23 мар — РИА Новости. Cуд Стамбула арестовал гражданина Турции, два дня избивавшего россиянку, его обвиняют в пытках, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей во вторник.Как ранее сообщила газета Sabah, женщина познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир. Спустя некоторое время у них возникли разногласия, и Мутлу начал избивать россиянку. Истязания продолжались два дня. Ей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.Как ранее сообщило РИА Новости российское генконсульство в Стамбуле, сотрудники дипмиссии помогли россиянке в контактах с полицией и посещали ее в больнице, в субботу она вылетела на родину.Он добавил, что все доказательства практически собраны, Мутлу должен представить перед судом в течение нескольких ближайших недель.

https://ria.ru/20210320/genkonsulstvo-1602119254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, стамбул, в мире