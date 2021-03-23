В Турции арестовали мужчину, избившего россиянку
17:02 23.03.2021 (обновлено: 17:58 23.03.2021)
© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Как ранее сообщила газета Sabah, женщина познакомилась с гражданином Турции Альпом Мутлу через соцсети, 13 марта она прилетела в Стамбул для встречи с ним. Они поселились в отеле в районе Аташехир. Спустя некоторое время у них возникли разногласия, и Мутлу начал избивать россиянку. Истязания продолжались два дня. Ей удалось получить убежище у администратора гостиницы, когда Мутлу вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию. Прибывшие полицейские зафиксировали побои и доставили россиянку в больницу.
Как ранее сообщило РИА Новости российское генконсульство в Стамбуле, сотрудники дипмиссии помогли россиянке в контактах с полицией и посещали ее в больнице, в субботу она вылетела на родину.
"Мутлу арестован. Он обвиняется прокуратурой в причинении страданий, пытках. То есть это не просто нанесение побоев. Избиение длилось два дня, поэтому прокуратура приравняла его к пыткам. Чтобы понять, по какой именно статье его будут судить, нужно дождаться обвинительного заключения, в нем же будет указано, какое наказание ему будет потребовано. Но могу сказать, что это преступление почти такой же тяжести, как и убийство, у которого даже нет срока давности", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все доказательства практически собраны, Мутлу должен представить перед судом в течение нескольких ближайших недель.