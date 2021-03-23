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Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК
Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК
Доверие избирателей к выборам - залог легитимности процедуры, поэтому новый состав российского Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заявила... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T19:15
2021-03-23T19:15
элла памфилова
цик рф
совет федерации рф
госдума рф
игорь борисов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие избирателей к выборам - залог легитимности процедуры, поэтому новый состав российского Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что залог легитимности выборов - это доверие к ним избирателей, повышение которого является основной задачей комиссии.Также Элла Памфилова выразила благодарность членам ЦИК из прошлого состава, которые не вошли в новую команду, отметив при этом, что комиссия стала моложе, а новый состав обеспечит преемственность по всем ключевым направлениям."Из 15 членов ЦИК у нас остается в этом составе 7 человек, 8 наших коллег уходят. Я бы хотела их всех сердечно поблагодарить за тот совместный, командный труд, который дает такие результаты. Что касается нового состава комиссии... Я очень рада, что пришли более молодые, состав ЦИК будет несколько моложе - это приятно, это тоже преемственность определенная. Динамичные и очень уважаемые наши коллеги новые, которые приходят - уверена, что эта команда будет работать точно не хуже, а, надеюсь, лучше", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".Так, глава ЦИК подчеркнула, что костяк прошлого состава комиссии остался, но новая команда создаст преемственность по всем перспективным ключевым направлениям работы.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. До этого свои кандидатуры в состав ЦИК утвердили Госдума и Совет Федерации.Первое заседание нового состава ЦИК, на котором выберут нового председателя, заместителя и секретаря, запланировано на 29 марта.
https://ria.ru/20210323/golosovanie-1602537450.html
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элла памфилова, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, игорь борисов, владимир путин, общество

Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК

19:15 23.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие избирателей к выборам - залог легитимности процедуры, поэтому новый состав российского Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Самый главный критерий оценки нашей деятельности - это рост доверия со стороны избирателей, со стороны общества. И мы дальше в этом направлении будем действовать и в новом составе тоже будем действовать именно в этом направлении", - сказала Памфилова в эфире "России 24".

Глава ЦИК подчеркнула, что залог легитимности выборов - это доверие к ним избирателей, повышение которого является основной задачей комиссии.
Также Элла Памфилова выразила благодарность членам ЦИК из прошлого состава, которые не вошли в новую команду, отметив при этом, что комиссия стала моложе, а новый состав обеспечит преемственность по всем ключевым направлениям.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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"Из 15 членов ЦИК у нас остается в этом составе 7 человек, 8 наших коллег уходят. Я бы хотела их всех сердечно поблагодарить за тот совместный, командный труд, который дает такие результаты. Что касается нового состава комиссии... Я очень рада, что пришли более молодые, состав ЦИК будет несколько моложе - это приятно, это тоже преемственность определенная. Динамичные и очень уважаемые наши коллеги новые, которые приходят - уверена, что эта команда будет работать точно не хуже, а, надеюсь, лучше", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".
Так, глава ЦИК подчеркнула, что костяк прошлого состава комиссии остался, но новая команда создаст преемственность по всем перспективным ключевым направлениям работы.
Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. До этого свои кандидатуры в состав ЦИК утвердили Госдума и Совет Федерации.
Первое заседание нового состава ЦИК, на котором выберут нового председателя, заместителя и секретаря, запланировано на 29 марта.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Элла ПамфиловаЦИК РФСовет Федерации РФГосдума РФИгорь БорисовВладимир ПутинОбщество
 
 
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