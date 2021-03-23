https://ria.ru/20210323/tsik-1602541212.html

Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК

Памфилова назвала основную задачу нового состава ЦИК

Доверие избирателей к выборам - залог легитимности процедуры, поэтому новый состав российского Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заявила... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:15

2021-03-23T19:15

2021-03-23T19:15

элла памфилова

цик рф

совет федерации рф

госдума рф

игорь борисов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие избирателей к выборам - залог легитимности процедуры, поэтому новый состав российского Центризбиркома продолжит работать в этом направлении, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что залог легитимности выборов - это доверие к ним избирателей, повышение которого является основной задачей комиссии.Также Элла Памфилова выразила благодарность членам ЦИК из прошлого состава, которые не вошли в новую команду, отметив при этом, что комиссия стала моложе, а новый состав обеспечит преемственность по всем ключевым направлениям."Из 15 членов ЦИК у нас остается в этом составе 7 человек, 8 наших коллег уходят. Я бы хотела их всех сердечно поблагодарить за тот совместный, командный труд, который дает такие результаты. Что касается нового состава комиссии... Я очень рада, что пришли более молодые, состав ЦИК будет несколько моложе - это приятно, это тоже преемственность определенная. Динамичные и очень уважаемые наши коллеги новые, которые приходят - уверена, что эта команда будет работать точно не хуже, а, надеюсь, лучше", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24".Так, глава ЦИК подчеркнула, что костяк прошлого состава комиссии остался, но новая команда создаст преемственность по всем перспективным ключевым направлениям работы.Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. До этого свои кандидатуры в состав ЦИК утвердили Госдума и Совет Федерации.Первое заседание нового состава ЦИК, на котором выберут нового председателя, заместителя и секретаря, запланировано на 29 марта.

https://ria.ru/20210323/golosovanie-1602537450.html

https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, совет федерации рф, госдума рф, игорь борисов, владимир путин, общество