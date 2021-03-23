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https://ria.ru/20210323/toplivo-1602516744.html
Эксперт оценил идею об отмене демпфера для цен на топливо
Эксперт оценил идею об отмене демпфера для цен на топливо
Демпфирующий механизм, направленный на сглаживание колебаний стоимости топлива, со своей задачей справляется, и его безальтернативная отмена не имеет смысла,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T17:12
2021-03-23T17:12
цены на нефть
независимый топливный союз (нтс)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Демпфирующий механизм, направленный на сглаживание колебаний стоимости топлива, со своей задачей справляется, и его безальтернативная отмена не имеет смысла, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, также предупредили в НТС. В Минэнерго РФ, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма."Безусловно, работу демпферного механизма за прошедшие два года можно оценивать по-разному... Но в целом, если оценивать его работу относительно его главной задачи по сдерживанию цен, то со своей задачей он справился хорошо. Другого механизма сглаживания скачков цен на внешних рынках пока просто нет, и хотя бы по этой причине отменять его, без предложения альтернативы, не имеет положительного для рынка и потребителя смысла", - сказал Мищенко.В то же время эксперт считает, что привязанность демпфера к ситуации на внешних рынках играет в минус с точки зрения его устойчивости как долгосрочного механизма из-за учащения волатильности в последнее время, вызываемого как изменением баланса спроса и предложения, так и "климатической" повесткой. В связи с этим властям необходимо думать о перспективном развитии механизма, предлагает он."С другой стороны, и независимая розница, жалующаяся премьеру на демпфер, на самом деле еще не исчерпала все варианты улучшения экономики АЗС. Повышение устойчивости топливозаправочного бизнеса не должно быть только головной болью властей, сами владельцы АЗС также в силах улучшить экономику заправки через расширение продажи товаров и так далее. Им необходимо трезво воспринимать текущую ситуацию, а не только пенять на условия хозяйствования", - заключил Мищенко.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602479984.html
https://ria.ru/20210323/toplivo-1602427721.html
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цены на нефть, независимый топливный союз (нтс), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Эксперт оценил идею об отмене демпфера для цен на топливо

17:12 23.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Демпфирующий механизм, направленный на сглаживание колебаний стоимости топлива, со своей задачей справляется, и его безальтернативная отмена не имеет смысла, заявил РИА Новости руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.
Независимый топливный союз (НТС) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой принять меры для стабилизации ситуации на рынке топлива. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже. Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, также предупредили в НТС. В Минэнерго РФ, в свою очередь, заявили, что обсуждать отмену демпфера нельзя, так как это лишит рынок защитного механизма.
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Минэнерго объяснило, почему цены на бензин не падают вслед за нефтяными
"Безусловно, работу демпферного механизма за прошедшие два года можно оценивать по-разному... Но в целом, если оценивать его работу относительно его главной задачи по сдерживанию цен, то со своей задачей он справился хорошо. Другого механизма сглаживания скачков цен на внешних рынках пока просто нет, и хотя бы по этой причине отменять его, без предложения альтернативы, не имеет положительного для рынка и потребителя смысла", - сказал Мищенко.
В то же время эксперт считает, что привязанность демпфера к ситуации на внешних рынках играет в минус с точки зрения его устойчивости как долгосрочного механизма из-за учащения волатильности в последнее время, вызываемого как изменением баланса спроса и предложения, так и "климатической" повесткой. В связи с этим властям необходимо думать о перспективном развитии механизма, предлагает он.
"С другой стороны, и независимая розница, жалующаяся премьеру на демпфер, на самом деле еще не исчерпала все варианты улучшения экономики АЗС. Повышение устойчивости топливозаправочного бизнеса не должно быть только головной болью властей, сами владельцы АЗС также в силах улучшить экономику заправки через расширение продажи товаров и так далее. Им необходимо трезво воспринимать текущую ситуацию, а не только пенять на условия хозяйствования", - заключил Мищенко.
Заправщик заправляет автомобиль на одной из АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Минэнерго ответило на заявления Топливного союза о росте цен на бензин
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
 
Цены на нефтьНезависимый топливный союз (НТС)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
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