https://ria.ru/20210323/terakty-1602460983.html

Патрушев рассказал о предотвращенных терактах на Урале

Патрушев рассказал о предотвращенных терактах на Урале

Силовики на Урале в 2020 году не допустили ни одного преступления террористической направленности, в том числе предотвратили два теракта, сообщил секретарь... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:59

2021-03-23T12:59

2021-03-23T12:59

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

уральский фо

николай патрушев

безопасность

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар - РИА Новости. Силовики на Урале в 2020 году не допустили ни одного преступления террористической направленности, в том числе предотвратили два теракта, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В части, касающейся принятых мер по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций, следует отметить, что важным итогом этой работы стало недопущение в 2020 году на территории округа преступлений террористической направленности", - сказал Патрушев, выступая в Ханты-Мансийске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе.Об обоих случаях сообщалось в апреле 2020 года. По данным ФСБ, в Лянторе (ХМАО) задержали членов ячейки международной террористической организации "Имарат Кавказ"*, состоявшей из трех местных жителей, готовивших теракт в одном из торговых объектов города. В Екатеринбурге, по информации НАК, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности.По словам Патрушева, в УрФО было возбуждено 11 уголовных дел в отношении жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, принимавших участие в деятельности международных террористических организаций; заблокирован доступ почти к ста интернет-ресурсам, содержащим материалы террористического характера; из незаконного оборота в результате операции, проведенной в Свердловской области, изъято 26 единиц огнестрельного оружия, более 4 килограммов взрывчатых веществ."Кроме того, в рамках мероприятий по предупреждению проникновения на территорию округа террористов выявлены и пресечены 11 каналов незаконной миграции", - добавил Патрушев.Вместе с тем, в ходе прокурорских проверок в УрФО выявлен ряд недостатков в профилактической работе, финансировании региональных и муниципальных программ противодействия терроризму, а также в антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, указал секретарь Совбеза."Учитывая, что терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности, и не только для нашей страны, важно не ослаблять оперативно-разыскную работу, повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению этих угроз, больше внимания уделять индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи", - заключил Патрушев.На аналогичном совещании в апреле 2020 года Патрушев сообщил о пяти предотвращенных терактах в УрФО.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

https://ria.ru/20210323/ural-1602451725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), уральский фо, николай патрушев, безопасность