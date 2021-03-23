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Брат стрелка в Колорадо заявил о его душевном расстройстве

Брат стрелка в Колорадо заявил о его душевном расстройстве

Обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо страдал душевным расстройством, заявил изданию Daily Beast его брат. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:11

2021-03-23T20:11

2021-03-23T20:11

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо страдал душевным расстройством, заявил изданию Daily Beast его брат.В понедельник неизвестный застрелил в городе Боулдер в магазине King Soopers 10 человек, в том числе одного полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с полученными ранениями. Местная полиция позднее заявила, что личность обвиняемого установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса.Его старший брат Али Аль Исса сообщил об антисоциальном и параноидальном поведении своего родственника, который еще в школе жаловался на "слежку и преследование".Газета New York Times со ссылкой на предполагаемый аккаунт обвиняемого в Facebook сообщает, что Ахмад Аль Исса занимался в школе рестлингом и кикбоксингом. Он родился в Сирии в 1999 году, следует из его персональных данных в соцсети.Стрельба в Колорадо произошла спустя несколько дней после того, как другой 21-летний мужчина устроил стрельбу в массажных салонах в пригороде Атланты (Джорджия). Тогда погибли восемь человек, шесть из них – азиатского происхождения.

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Задержание подозреваемого в стрельбе в Колорадо Шесть человек, включая полицейского, погибли при стрельбе в Колорадо. Мужчина, предположительно открывший стрельбу в супермаркете в городе Боулдер, штат Колорадо, задержан, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники. СМИ публикуют видео задержания и кадры с места преступления. 2021-03-23T20:11 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире