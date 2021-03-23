Брат стрелка в Колорадо заявил о его душевном расстройстве
© REUTERS / Alyson McClaranСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 10 человек в штате Колорадо страдал душевным расстройством, заявил изданию Daily Beast его брат.
В понедельник неизвестный застрелил в городе Боулдер в магазине King Soopers 10 человек, в том числе одного полицейского. Нападавший был задержан и госпитализирован с полученными ранениями. Местная полиция позднее заявила, что личность обвиняемого установлена, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса.
Его старший брат Али Аль Исса сообщил об антисоциальном и параноидальном поведении своего родственника, который еще в школе жаловался на "слежку и преследование".
Он исключил политическую подоплеку в качестве мотива стрельбы. "Это не политическое высказывание, это душевная болезнь. Парня много травили в школе. Он был компанейский ребенок, но после травли в школе начал становиться антисоциальным", - сказал Аль Исса-старший.
Газета New York Times со ссылкой на предполагаемый аккаунт обвиняемого в Facebook сообщает, что Ахмад Аль Исса занимался в школе рестлингом и кикбоксингом. Он родился в Сирии в 1999 году, следует из его персональных данных в соцсети.
Стрельба в Колорадо произошла спустя несколько дней после того, как другой 21-летний мужчина устроил стрельбу в массажных салонах в пригороде Атланты (Джорджия). Тогда погибли восемь человек, шесть из них – азиатского происхождения.