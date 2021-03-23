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Генконсульство России ответило на заявления об участии сотрудника в краже
Генконсульство России ответило на заявления об участии сотрудника в краже
Сообщения в СМИ о якобы участии сотрудника генерального консульства России в Страсбурге в серии краж велосипедов являются бездоказательными инсинуациями,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:29
2021-03-23T18:29
россия
франция
страсбург
в мире
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Сообщения в СМИ о якобы участии сотрудника генерального консульства России в Страсбурге в серии краж велосипедов являются бездоказательными инсинуациями, обвинений ему предъявлено не было, он вернулся в РФ в феврале, заявили РИА Новости в генконсульстве.Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что сотрудник генконсульства РФ в Страсбурге, не обладающий дипломатическим иммунитетом, был задержан на 24 часа в феврале и допрошен якобы по подозрению в краже велосипедов. В публикации отмечается, что он покинул Францию и вернулся в Россию, но следственные действия в его отношении продолжаются."Восемнадцатого февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было. Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными", - отмечается в заявлении.Франс Пресс приводит историю бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля, у которого в начале февраля украли электрический велосипед около представительства Франции в Совете Европы. Несколько дней спустя Фонтанель увидел объявление о продаже его велосипеда и еще двух такой же марки в интернете и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей связались с продавцов велосипеда, который разместил объявление. Как отмечает Франс Пресс, встреча по продаже велосипеда была назначена у консульства РФ. Продавец при встрече предъявил, предположительно, поддельный счет на покупку велосипеда с печатью консульства, утверждает агентство. По его информации, с января около 300 объявлений о продаже велосипедов были сделаны с этой же учетной записи на сайте Leboncoin.
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россия, франция, страсбург, в мире

Генконсульство России ответило на заявления об участии сотрудника в краже

18:29 23.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Страсбург
Города мира. Страсбург - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Сообщения в СМИ о якобы участии сотрудника генерального консульства России в Страсбурге в серии краж велосипедов являются бездоказательными инсинуациями, обвинений ему предъявлено не было, он вернулся в РФ в феврале, заявили РИА Новости в генконсульстве.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что сотрудник генконсульства РФ в Страсбурге, не обладающий дипломатическим иммунитетом, был задержан на 24 часа в феврале и допрошен якобы по подозрению в краже велосипедов. В публикации отмечается, что он покинул Францию и вернулся в Россию, но следственные действия в его отношении продолжаются.

"Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан технический сотрудник генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен. Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята", - говорится в заявлении генконсульства в ответ на запрос РИА Новости.

"Восемнадцатого февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было. Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными", - отмечается в заявлении.
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Франс Пресс приводит историю бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля, у которого в начале февраля украли электрический велосипед около представительства Франции в Совете Европы. Несколько дней спустя Фонтанель увидел объявление о продаже его велосипеда и еще двух такой же марки в интернете и обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов под видом покупателей связались с продавцов велосипеда, который разместил объявление. Как отмечает Франс Пресс, встреча по продаже велосипеда была назначена у консульства РФ. Продавец при встрече предъявил, предположительно, поддельный счет на покупку велосипеда с печатью консульства, утверждает агентство. По его информации, с января около 300 объявлений о продаже велосипедов были сделаны с этой же учетной записи на сайте Leboncoin.
 
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