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Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:04
2021-03-23T15:04
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Он пояснил, что в течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.
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владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"

15:04 23.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
"Предположение о невозможности ревакцинации вакциной на базе аденовирусного вектора не имеет научного обоснования. В независимых научных исследованиях была доказана возможность и эффективность ревакцинации вакцинами на основе аденовирусного вектора уже через шесть и более месяцев после первичного курса вакцинации", - сказал Чуланов журналистам.
Он пояснил, что в течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.
 
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