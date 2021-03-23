https://ria.ru/20210323/sputnikv-1602489235.html
Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"
Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:04
2021-03-23T15:04
2021-03-23T15:04
распространение коронавируса
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_18661b6220ee572a55dc33ca0872ef16.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Он пояснил, что в течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598301117_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df694c24e518fb51f8563b318c103a3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)