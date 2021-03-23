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Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Эксперт опроверг заявления о невозможности ревакцинации "Спутником V"

Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:04

2021-03-23T15:04

2021-03-23T15:04

распространение коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Предположение о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" не имеет научного обоснования, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса "Спутник V", вероятно, будет уже нельзя. Позднее пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности ревакцинации вакциной "Спутник V" сформулированы некорректно, привиться повторно можно будет вакцинами "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Он пояснил, что в течение этого времени уровень антител к аденовирусу снижается до базового и не оказывает существенного влияния на последующее введение вакцины.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)