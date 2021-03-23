https://ria.ru/20210323/spetsnazovets-otkryl-pitomnik-1602553876.html
"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник
"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник
Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.
2021-03-23T21:16
2021-03-23T21:16
2021-03-23T21:16
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"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник
Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.
2021-03-23T21:16
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"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник
Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.
2021-03-23T21:16
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PT4M18S
"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник
Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.