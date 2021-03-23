"Отец лосей": бывший спецназовец открыл питомник

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Алексей Седой открыл в лесу питомник для лосят-сирот и выхаживает детенышей, чьи мамы погибли в ДТП или от рук браконьеров. Сейчас под опекой Алексея пять питомцев, но он готов принимать до тридцати. В сборе кормовой базы помогают волонтеры, но встречаются и недоброжелатели: лосят пытались отравить и не раз закидывали бутылками и камнями.