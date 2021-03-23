https://ria.ru/20210323/smertnost-1602455324.html

Голикова рассказала, в чем уникальность системы учета смертности в России

Голикова рассказала, в чем уникальность системы учета смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что такой учет смертности, как в России, есть мало у кого из других стран. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T12:38

2021-03-23T12:38

2021-03-23T12:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что такой учет смертности, как в России, есть мало у кого из других стран.По ее словам, в России ведется полицевой учет всех родившихся и умерших. Создана система учета записи актов гражданского состояния - она полностью модернизирована, соединена между налоговой службой, Росстатом и медицинскими организациями."В принципе, мы каждый день знаем, сколько у нас умерло, неважно где: умерли в больнице, умерли на дому, умерли на улице - не имеет никакого значения. Такой учёт смертности мало у кого есть. И когда мы анализировали избыточную смертность по другим странам, по, естественно, официальным статистическим данным, которые даются, мы видим, что некоторые страны не ведут учёт смертей на дому, некоторые страны всё относят к COVID", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.По ее словам, возникает вопрос при анализе других причин смертности. "Там что, будет такое резкое снижение, если все умерли от COVID-19? То есть, здесь есть определённое лукавство", - считает вице-премьер.

https://ria.ru/20210322/smertnost-1602390633.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат)