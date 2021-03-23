Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210323/smertnost-1602455324.html
Голикова рассказала, в чем уникальность системы учета смертности в России
Голикова рассказала, в чем уникальность системы учета смертности в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что такой учет смертности, как в России, есть мало у кого из других стран. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T12:38
2021-03-23T12:38
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что такой учет смертности, как в России, есть мало у кого из других стран.По ее словам, в России ведется полицевой учет всех родившихся и умерших. Создана система учета записи актов гражданского состояния - она полностью модернизирована, соединена между налоговой службой, Росстатом и медицинскими организациями."В принципе, мы каждый день знаем, сколько у нас умерло, неважно где: умерли в больнице, умерли на дому, умерли на улице - не имеет никакого значения. Такой учёт смертности мало у кого есть. И когда мы анализировали избыточную смертность по другим странам, по, естественно, официальным статистическим данным, которые даются, мы видим, что некоторые страны не ведут учёт смертей на дому, некоторые страны всё относят к COVID", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.По ее словам, возникает вопрос при анализе других причин смертности. "Там что, будет такое резкое снижение, если все умерли от COVID-19? То есть, здесь есть определённое лукавство", - считает вице-премьер.
https://ria.ru/20210322/smertnost-1602390633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральная служба государственной статистики (росстат)

Голикова рассказала, в чем уникальность системы учета смертности в России

12:38 23.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что такой учет смертности, как в России, есть мало у кого из других стран.
По ее словам, в России ведется полицевой учет всех родившихся и умерших. Создана система учета записи актов гражданского состояния - она полностью модернизирована, соединена между налоговой службой, Росстатом и медицинскими организациями.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 20:02Распространение коронавируса
ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире
"В принципе, мы каждый день знаем, сколько у нас умерло, неважно где: умерли в больнице, умерли на дому, умерли на улице - не имеет никакого значения. Такой учёт смертности мало у кого есть. И когда мы анализировали избыточную смертность по другим странам, по, естественно, официальным статистическим данным, которые даются, мы видим, что некоторые страны не ведут учёт смертей на дому, некоторые страны всё относят к COVID", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT.
По ее словам, возникает вопрос при анализе других причин смертности. "Там что, будет такое резкое снижение, если все умерли от COVID-19? То есть, здесь есть определённое лукавство", - считает вице-премьер.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17СМИ: стрелок из Колорадо был судим за нападение на одноклассника
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Лента новостейМолния