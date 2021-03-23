https://ria.ru/20210323/shri-lanka-1602471867.html
Эксперты рассказали о правилах въезда привитых туристов на Шри-Ланку
Эксперты рассказали о правилах въезда привитых туристов на Шри-Ланку
Туроператоры рассказали о правилах посещения вакцинированными туристами Шри-Ланки, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:18
2021-03-23T15:18
2021-03-23T15:18
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
стамбул
шри-ланка
дубай (город)
вакцинация
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Туроператоры рассказали о правилах посещения вакцинированными туристами Шри-Ланки, сообщает АТОР.С 19 марта Минздрав острова обновил карантинные меры для иностранных гостей. От прохождения обязательной изоляции в сертифицированных государством отелях освобождены путешественники, прошедшие за две недели до прибытия полные курс вакцинации от коронавируса. Такие отдыхающие должны предоставить инспектору здравоохранения в аэропорту оригинал свидетельства о вакцинации вместе с заверенной копией перевода на английский язык, если прививочный сертификат выдан на другом языке.После паспортного контроля представители властей доставят туристов в карантинную гостиницу, где им предстоит сделать ПЦР-тест на COVID-19. Через сутки, когда анализ будет готов и будет отрицательным, они могут покинуть временный обсерватор. Им выдадут документ с указанием даты взятия пробы и ее результатом.Добравшись до забронированного отеля или апартаментов, иностранцы обязаны сообщить об этом местному медицинскому работнику по телефону или электронной почте и предъявить документ из временного обсерватора. Через семь дней им надлежит пройти еще один ПЦР-тест на коронавирус.Непривитые путешественники и те, кто вакцинирован менее двух недель назад, по прибытии должны предоставить результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. По прибытии иностранцам предстоит сдать еще два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три, если поездка длится дольше недели. Стоимость каждой такой медпроцедуры — 40 долларов.Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.Регулярное авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой не восстановлено, но добраться туда можно через Стамбул или Дубай.
https://ria.ru/20210319/ustinova-1599423562.html
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https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html
https://ria.ru/20210316/shri-lanka-1601519531.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, стамбул, шри-ланка, дубай (город), вакцинация
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о правилах посещения вакцинированными туристами Шри-Ланки, сообщает
АТОР.
С 19 марта Минздрав острова обновил карантинные меры для иностранных гостей. От прохождения обязательной изоляции в сертифицированных государством отелях освобождены
путешественники, прошедшие за две недели до прибытия полные курс вакцинации от коронавируса.
Такие отдыхающие должны предоставить инспектору здравоохранения в аэропорту оригинал свидетельства о вакцинации вместе с заверенной копией перевода на английский язык, если прививочный сертификат выдан на другом языке.
После паспортного контроля представители властей доставят туристов в карантинную гостиницу, где им предстоит сделать ПЦР-тест на COVID-19. Через сутки, когда анализ будет готов и будет отрицательным, они могут покинуть временный обсерватор. Им выдадут документ с указанием даты взятия пробы и ее результатом.
Добравшись до забронированного отеля или апартаментов, иностранцы обязаны сообщить об этом местному медицинскому работнику по телефону или электронной почте и предъявить документ из временного обсерватора. Через семь дней им надлежит пройти еще один ПЦР-тест на коронавирус.
Непривитые путешественники и те, кто вакцинирован менее двух недель назад, по прибытии должны предоставить результат анализа на COVID-19, сделанного не ранее чем за 96 часов до вылета. По прибытии иностранцам предстоит сдать еще два ПЦР-теста при посещении страны на срок до семи дней и три, если поездка длится дольше недели. Стоимость каждой такой медпроцедуры — 40 долларов.
Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.
Регулярное авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой не восстановлено, но добраться туда можно через Стамбул или Дубай.