https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602556787.html
Зеленский ввел санкции против трех депутатов Европарламента
Зеленский ввел санкции против трех депутатов Европарламента
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на три года... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T21:50
2021-03-23T21:50
2021-03-23T22:02
европарламент
франция
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_3efe00c85dd65e18b8f409afe9f04cf1.jpg
КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на три года против троих граждан Франции - депутатов Европарламента, сообщается на сайте украинского президента."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе.В дополнительных материалах к документу указаны трое граждан Франции - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602321619.html
франция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698866_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_3ef98f5ed478dab0ae4ae2271d8653f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европарламент, франция, украина, в мире