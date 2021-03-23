https://ria.ru/20210323/sanktsii-1602556787.html

Зеленский ввел санкции против трех депутатов Европарламента

Зеленский ввел санкции против трех депутатов Европарламента

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на три года... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T21:50

2021-03-23T21:50

2021-03-23T22:02

европарламент

франция

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в мире

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КИЕВ, 23 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях на три года против троих граждан Франции - депутатов Европарламента, сообщается на сайте украинского президента."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в указе.В дополнительных материалах к документу указаны трое граждан Франции - Виржини Жорон, Жан-Лин Лакапель, Филипп Оливье.

https://ria.ru/20210322/ukraina-1602321619.html

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европарламент, франция, украина, в мире