https://ria.ru/20210323/ruslo-1603282280.html

Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров

Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров

Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-23T13:01

2021-03-23T13:01

2021-03-29T13:03

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершена очистка наиболее заиленной части русла реки Яузы. За несколько месяцев специалисты извлекли более 40 тысяч кубометров ила на участке протяженностью 6,5 километра – от улицы Олений Вал до гидроузла в районе набережной Академика Туполева", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь пропускная способность реки увеличена, что особенно важно в период весеннего паводка.

https://ria.ru/20210327/ekotsentr-1603091591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва