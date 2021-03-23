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Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров
Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров
Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 29.03.2021
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершена очистка наиболее заиленной части русла реки Яузы. За несколько месяцев специалисты извлекли более 40 тысяч кубометров ила на участке протяженностью 6,5 километра – от улицы Олений Вал до гидроузла в районе набережной Академика Туполева", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь пропускная способность реки увеличена, что особенно важно в период весеннего паводка.
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городское хозяйство москвы, москва

Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров

13:01 23.03.2021 (обновлено: 13:03 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМусоросборщик на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года
Мусоросборщик на набережной Академика Туполева в Москве. 24 мая 2019 года - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершена очистка наиболее заиленной части русла реки Яузы. За несколько месяцев специалисты извлекли более 40 тысяч кубометров ила на участке протяженностью 6,5 километра – от улицы Олений Вал до гидроузла в районе набережной Академика Туполева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь пропускная способность реки увеличена, что особенно важно в период весеннего паводка.
"Благоприятно изменилась и экологическая среда водного объекта. Вода стала прозрачней, улучшилось прохождение ультрафиолетовых лучей сквозь толщу воды, что способствует обогащению водного объекта кислородом", - дополняется в сообщении.
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