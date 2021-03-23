https://ria.ru/20210323/ruslo-1603282280.html
Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров
Очищена самая заиленная часть русла Яузы длиной более шести километров
Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-23T13:01
2021-03-23T13:01
2021-03-29T13:03
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пропускная способность реки Яузы в Москве увеличилась после очистки наиболее заиленной части русла, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершена очистка наиболее заиленной части русла реки Яузы. За несколько месяцев специалисты извлекли более 40 тысяч кубометров ила на участке протяженностью 6,5 километра – от улицы Олений Вал до гидроузла в районе набережной Академика Туполева", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь пропускная способность реки увеличена, что особенно важно в период весеннего паводка.
https://ria.ru/20210327/ekotsentr-1603091591.html
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