https://ria.ru/20210323/remont-1602546426.html

Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей

Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей

Власти Пермского края направят на реконструкцию и ремонт учреждений здравоохранения в этом году 349 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:02

2021-03-23T20:02

2021-03-23T20:02

дмитрий махонин

здоровье - общество

пермь

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/92388/75/923887594_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_5d5dc625e3ed565c8282f3612b216689.jpg

ПЕРМЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Пермского края направят на реконструкцию и ремонт учреждений здравоохранения в этом году 349 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник члены краевого правительства обсудили вопрос укрепления материально-технической базы медицинских организаций региона. По словам губернатора края Дмитрия Махонина, развитие здравоохранения является "одним из ключевых вопросов", о чем свидетельствуют "многочисленные обращения жителей, которые поступают в аккаунты главы региона в социальных сетях, на официальные сайты ведомств краевой портал "Управляем вместе". "Для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края", – сказал Махонин.В пресс-службе губернатора также сообщили, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию построенные ранее 4 детских поликлиники и 4 сельских врачебных амбулатории. По информации регионального министерства здравоохранения, в текущем году предполагается приобрести 877 единиц оборудования в медорганизации 39 территорий Пермского края. "Среди них 12 компьютерных томографов, а также другое высокотехнологичное оборудование В планах региональных властей – постепенно начать устанавливать аппараты КТ в поликлиниках Перми и территориях края (пока в государственных медучреждениях они имеются только в стационарах)", – уточняют в ведомстве.Губернатор Махонин поручил руководителям учреждений и Минздраву "обращать внимание на качество выполнения ремонтных работ", а также своевременно сообщать жителям о приобретении нового оборудования для медорганизаций, так как, по его мнению, отсутствие информации "тоже отражается на отношении населения к системе здравоохранения".

https://ria.ru/20210310/karton-1600657050.html

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, здоровье - общество, пермь, пермский край