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Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей
Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей
Власти Пермского края направят на реконструкцию и ремонт учреждений здравоохранения в этом году 349 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:02
2021-03-23T20:02
дмитрий махонин
здоровье - общество
пермь
пермский край
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ПЕРМЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Пермского края направят на реконструкцию и ремонт учреждений здравоохранения в этом году 349 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник члены краевого правительства обсудили вопрос укрепления материально-технической базы медицинских организаций региона. По словам губернатора края Дмитрия Махонина, развитие здравоохранения является "одним из ключевых вопросов", о чем свидетельствуют "многочисленные обращения жителей, которые поступают в аккаунты главы региона в социальных сетях, на официальные сайты ведомств краевой портал "Управляем вместе". "Для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края", – сказал Махонин.В пресс-службе губернатора также сообщили, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию построенные ранее 4 детских поликлиники и 4 сельских врачебных амбулатории. По информации регионального министерства здравоохранения, в текущем году предполагается приобрести 877 единиц оборудования в медорганизации 39 территорий Пермского края. "Среди них 12 компьютерных томографов, а также другое высокотехнологичное оборудование В планах региональных властей – постепенно начать устанавливать аппараты КТ в поликлиниках Перми и территориях края (пока в государственных медучреждениях они имеются только в стационарах)", – уточняют в ведомстве.Губернатор Махонин поручил руководителям учреждений и Минздраву "обращать внимание на качество выполнения ремонтных работ", а также своевременно сообщать жителям о приобретении нового оборудования для медорганизаций, так как, по его мнению, отсутствие информации "тоже отражается на отношении населения к системе здравоохранения".
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дмитрий махонин, здоровье - общество, пермь, пермский край

Пермские власти направят на ремонт медучреждений 349 миллионов рублей

20:02 23.03.2021
 
© Fotolia / Бурдюков АндрейФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Fotolia / Бурдюков Андрей
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ПЕРМЬ, 23 мар – РИА Новости. Власти Пермского края направят на реконструкцию и ремонт учреждений здравоохранения в этом году 349 миллионов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Во вторник члены краевого правительства обсудили вопрос укрепления материально-технической базы медицинских организаций региона.
"В 2021 году в 64 объектах 31 медучреждения региона запланированы капитальные и текущие ремонты, в том числе по обеспечению их доступности для маломобильных граждан. Всего на эти цели будут направлены 349 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
По словам губернатора края Дмитрия Махонина, развитие здравоохранения является "одним из ключевых вопросов", о чем свидетельствуют "многочисленные обращения жителей, которые поступают в аккаунты главы региона в социальных сетях, на официальные сайты ведомств краевой портал "Управляем вместе".
"Для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края", – сказал Махонин.
В пресс-службе губернатора также сообщили, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию построенные ранее 4 детских поликлиники и 4 сельских врачебных амбулатории.
По информации регионального министерства здравоохранения, в текущем году предполагается приобрести 877 единиц оборудования в медорганизации 39 территорий Пермского края. "Среди них 12 компьютерных томографов, а также другое высокотехнологичное оборудование В планах региональных властей – постепенно начать устанавливать аппараты КТ в поликлиниках Перми и территориях края (пока в государственных медучреждениях они имеются только в стационарах)", – уточняют в ведомстве.
Губернатор Махонин поручил руководителям учреждений и Минздраву "обращать внимание на качество выполнения ремонтных работ", а также своевременно сообщать жителям о приобретении нового оборудования для медорганизаций, так как, по его мнению, отсутствие информации "тоже отражается на отношении населения к системе здравоохранения".
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