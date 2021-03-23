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РБК: госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю
РБК: госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю
Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за весь постсоветский период, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T09:57
2021-03-23T11:57
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за весь постсоветский период, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.По его словам, они достигли 42,15 триллиона рублей. Специалист уточнил, что речь идет о госрасходах федерального бюджета, регионов с муниципалитетами, а также трех внебюджетных фондов.По оценке Счетной палаты, в 2020 году федеральные расходы выросли по сравнению с 2019-м на 25 процентов (как минимум на 2,9 триллиона рублей) из-за антикризисных трат правительства.При этом, по информации Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15 процентов из-за роста расходов на здравоохранение.Таким образом, из 42,15 триллиона рублей 54 процента пришлось на расходы федерального бюджета, тогда как в 2019 году этот показатель составил 49 процентов.Кроме того, в процентном отношении расширенные госрасходы прошлого года составили 39,5 процента ВВП — почти на пять процентных пунктов больше, чем в среднем с 2011 по 2019-й.За все постсоветское время относительные расходы российской бюджетной системы поднимались выше этого показателя только в 2009 году, достигнув 41,4 процента к ВВП.По данным Института переходных экономик Банка Финляндии, расходы увеличились за счет антикризисной поддержки экономики. Отмечается, что уже в этом году они должны нормализоваться на фоне ожидающегося восстановления экономической активности.
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высшая школа экономики (вшэ), экономика

РБК: госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю

09:57 23.03.2021 (обновлено: 11:57 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Расходы консолидированного бюджета России за 2020 год оказались рекордными за весь постсоветский период, рассказал РБК ведущий научный сотрудник Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.
По его словам, они достигли 42,15 триллиона рублей. Специалист уточнил, что речь идет о госрасходах федерального бюджета, регионов с муниципалитетами, а также трех внебюджетных фондов.
По оценке Счетной палаты, в 2020 году федеральные расходы выросли по сравнению с 2019-м на 25 процентов (как минимум на 2,9 триллиона рублей) из-за антикризисных трат правительства.
При этом, по информации Федерального казначейства, консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15 процентов из-за роста расходов на здравоохранение.
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Таким образом, из 42,15 триллиона рублей 54 процента пришлось на расходы федерального бюджета, тогда как в 2019 году этот показатель составил 49 процентов.
Кроме того, в процентном отношении расширенные госрасходы прошлого года составили 39,5 процента ВВП — почти на пять процентных пунктов больше, чем в среднем с 2011 по 2019-й.
За все постсоветское время относительные расходы российской бюджетной системы поднимались выше этого показателя только в 2009 году, достигнув 41,4 процента к ВВП.
По данным Института переходных экономик Банка Финляндии, расходы увеличились за счет антикризисной поддержки экономики. Отмечается, что уже в этом году они должны нормализоваться на фоне ожидающегося восстановления экономической активности.
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