Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/rassledovanie-1602536890.html
В СК рассказали о ходе расследования гибели девочки в турпоходе в Хибинах
В СК рассказали о ходе расследования гибели девочки в турпоходе в Хибинах
Следователи в ходе предварительного расследования причин гибели девочки в лыжном походе в Хибинах Мурманской области установили, что организаторы перед выходом... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:49
2021-03-23T18:49
сход лавины в хибинах
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602498805_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_24f63bc20c7c94000444c1fdc02552f6.jpg
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи в ходе предварительного расследования причин гибели девочки в лыжном походе в Хибинах Мурманской области установили, что организаторы перед выходом в длительный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова, сообщили в региональном СУСК.Комплекс следственных действий проведен на территории Мурманской области и Санкт-Петербурга. Установлено, что группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами санкт-петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга.Следователи на месте трагедии провели осмотр, в ходе которого установили место и высоту схода снежной массы, длину и ширину снежного языка, глубину снежного покрова. "Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.В Санкт-Петербурге следователями СК России установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация.В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погиб ребёнок 2008 года рождения – ученица 6 класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, с раннего утра вторника группу эвакуируют в условиях плохой погоды и сложной местности. Во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали на станцию Имандра.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.
https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html
https://ria.ru/20210323/proverka-1602528578.html
мурманская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602498805_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_f21262eebbaa1668b15645f2872b3084.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сход лавины в хибинах, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, санкт-петербург, происшествия

В СК рассказали о ходе расследования гибели девочки в турпоходе в Хибинах

18:49 23.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах
Автомобили Следственного комитета РФ и оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи в ходе предварительного расследования причин гибели девочки в лыжном походе в Хибинах Мурманской области установили, что организаторы перед выходом в длительный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова, сообщили в региональном СУСК.
Комплекс следственных действий проведен на территории Мурманской области и Санкт-Петербурга. Установлено, что группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами санкт-петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга.

"Указанные лица перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность региона не учли ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова. На третий день похода в Хибинской тундре в 10 километрах от станции Имандра дети оказались в опасной близости от нависшей снежной массы на возвышенности, которая обрушилась при прохождении группы в непосредственной близости от нее", - говорится в сообщении. В результате происшествия погибла девочка, 2008 года рождения.

Следователи на месте трагедии провели осмотр, в ходе которого установили место и высоту схода снежной массы, длину и ширину снежного языка, глубину снежного покрова. "Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.
Поисково-спасательная операция в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 15:13
Из Хибин отзовут восемь детских туристических групп после гибели девочки
В Санкт-Петербурге следователями СК России установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация.

"Действиям лиц, ответственных за организацию и оказание туристических услуг несовершеннолетним, будет дана соответствующая правовая оценка. Кроме того, будет дана процессуальная оценка действиям либо бездействию должностных лиц из числа руководства детского дома творчества и маршрутной квалификационной комиссии Санкт-Петербурга на предмет совершения халатности", - добавили в СК.

В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погиб ребёнок 2008 года рождения – ученица 6 класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, с раннего утра вторника группу эвакуируют в условиях плохой погоды и сложной местности. Во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали на станцию Имандра.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у автомобилей оперативного штаба по координации действий по спасению детей, попавших под снежную лавину в Хибинах - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 18:03
В Петербурге проведут проверку после гибели девочки в турпоходе в Хибинах
 
Сход лавины в ХибинахСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния