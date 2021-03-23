https://ria.ru/20210323/rassledovanie-1602536890.html

В СК рассказали о ходе расследования гибели девочки в турпоходе в Хибинах

В СК рассказали о ходе расследования гибели девочки в турпоходе в Хибинах

Следователи в ходе предварительного расследования причин гибели девочки в лыжном походе в Хибинах Мурманской области установили, что организаторы перед выходом... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T18:49

2021-03-23T18:49

2021-03-23T18:49

сход лавины в хибинах

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

санкт-петербург

происшествия

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МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Следователи в ходе предварительного расследования причин гибели девочки в лыжном походе в Хибинах Мурманской области установили, что организаторы перед выходом в длительный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова, сообщили в региональном СУСК.Комплекс следственных действий проведен на территории Мурманской области и Санкт-Петербурга. Установлено, что группа детей в возрасте от 12 до 15 лет сопровождалась членами санкт-петербургского туристского клуба, являющимися педагогами-воспитателями одного из детских домов творчества Санкт-Петербурга.Следователи на месте трагедии провели осмотр, в ходе которого установили место и высоту схода снежной массы, длину и ширину снежного языка, глубину снежного покрова. "Осмотрено тело погибшей. Установлено, что девочка обнаружена на глубине 1,5 метров. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметили в ведомстве.В Санкт-Петербурге следователями СК России установлено, что туристический маршрут представлен домом детского творчества, являющимся учреждением комитета по образованию Санкт-Петербурга, и согласован должностными лицами маршрутной квалификационной комиссии Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует изъятая следствием документация.В понедельник вечером в ГУМЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о сходе снежной массы (карниза) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк). В результате обрушения снежных масс погиб ребёнок 2008 года рождения – ученица 6 класса школы Приморского района. Остальные члены группы, в которой было 13 подростков и трое взрослых, не пострадали. Спасатели пробивались к детям всю ночь, с раннего утра вторника группу эвакуируют в условиях плохой погоды и сложной местности. Во второй половине дня вторника всю группу на снегоходах эвакуировали на станцию Имандра.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть ребёнка (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Как сообщили РИА Новости в городском комитете по образованию, участники туристической группы из Санкт-Петербурга были застрахованы и прошли инструктажи по технике безопасности, поход был зарегистрирован в маршрутно-квалификационной комиссии, заявлен и зарегистрирован в МЧС.

https://ria.ru/20210323/khibiny-1602490973.html

https://ria.ru/20210323/proverka-1602528578.html

мурманская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины в хибинах, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, санкт-петербург, происшествия