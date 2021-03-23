https://ria.ru/20210323/prestuplenie-1602478250.html

В Подмосковье нашли адвоката из Норильска, который 16 лет провел в бегах

В Подмосковье нашли адвоката из Норильска, который 16 лет провел в бегах

Оперативники нашли в Подмосковье адвоката из Норильска, который, по предварительной версии, 16 лет назад организовал и вместе с подельниками похитил двух... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:15

2021-03-23T14:15

2021-03-23T14:46

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Оперативники нашли в Подмосковье адвоката из Норильска, который, по предварительной версии, 16 лет назад организовал и вместе с подельниками похитил двух представителей игорного бизнеса из конкурирующей фирмы, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии."В производстве следственных органов регионального главка находится уголовное дело, возбужденное по факту похищения и незаконного удержания двух жителей города Дудинка (Красноярского края - ред.) (пункты "а, в, г, ж, з" части 2 статьи 126 УК РФ). В рамках следствия удалось установить местонахождение и задержать адвоката, скрывавшегося от органов следствия на территории Московской области под другой фамилией, которому в настоящее время предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - говорится в сообщении.По предварительной версии, в декабре 2004 года в Норильске произошел передел собственности между двумя учредителями фирмы, занимавшейся игорным бизнесом в городах Норильского промышленного района. В результате передела были образованы две организации - ООО "Реванш" и ООО "ЕвроМаксима". По указанию представителя владельца "Реванша" менеджеры разобрали игровые автоматы, которые руководитель "ЕвроМаксима" считал своей собственностью. По данным СК, адвокат "ЕвроМаксимы", чтобы не отдавать оборудование и вернуть похищенные электронные платы, "создал организованную преступную группу под своим руководством, в которую помимо него вошли еще шесть жителей Норильска"."С целью установления местонахождения электронных плат, снятых с игровых автоматов менеджерами ООО "Реванш", адвокат организовал их похищение, а также принял непосредственное участие в его осуществлении. Он распределил роли участников преступления и предоставил им для совершения преступления свой личный автомобиль", - говорится в сообщении.По данным СК, 3 февраля 2005 года злоумышленники насильно захватили двух менеджеров "Реванша" и тайно вывезли их из Дудинки в Норильск."Адвокат лично контролировал процесс похищения, руководил его осуществлением на месте преступления. В период с 3 по 18 февраля 2005 года злоумышленники насильно удерживали потерпевших, применяли к ним меры физического принуждения, стреляли в них из травматического пистолета, длительное время оставляли связанными, лишали их еды", - отмечает следствие.Похищенных спасли сотрудники полиции и краевого УБОП. Все члены организованной преступной группы, кроме организатора-адвоката, были задержаны и осуждены на длительные сроки заключения. Адвокат в свою очередь скрывался от органов следствия на территории Московской области, живя под чужой фамилией."Фигурант был задержан и доставлен в Норильск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она добавила, что для установления личности злоумышленника было проведено портретное исследование.

https://ria.ru/20191125/1561487953.html

https://ria.ru/20201124/banda-1585933135.html

https://ria.ru/20200813/1575700777.html

московская область (подмосковье)

норильск

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ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), норильск, происшествия