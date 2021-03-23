https://ria.ru/20210323/pozhar-1602414625.html

Под Красноярском один человек погиб при пожаре в жилом доме

Под Красноярском один человек погиб при пожаре в жилом доме

Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T04:45

2021-03-23T04:45

2021-03-23T05:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

манский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В Манском районе поселке Сорокино … в 15.53 (мск) поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном жилом доме... Пожар ликвидирован в 23.00 (мск). Травмированы три человека, один погиб", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что по, предварительной информации, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Самостоятельно эвакуировались девять человек. Предварительная причина пожара – замыкание проводки. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.По данному факту прокуратура начала проверку, идет сбор материалов для выяснения всех обстоятельств.

https://ria.ru/20210321/pozhar-1602205058.html

красноярский край

манский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, манский район, происшествия