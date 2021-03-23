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Под Красноярском один человек погиб при пожаре в жилом доме
Под Красноярском один человек погиб при пожаре в жилом доме
Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T04:45
2021-03-23T05:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
манский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В Манском районе поселке Сорокино … в 15.53 (мск) поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном жилом доме... Пожар ликвидирован в 23.00 (мск). Травмированы три человека, один погиб", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что по, предварительной информации, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Самостоятельно эвакуировались девять человек. Предварительная причина пожара – замыкание проводки. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.По данному факту прокуратура начала проверку, идет сбор материалов для выяснения всех обстоятельств.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, манский район, происшествия

Под Красноярском один человек погиб при пожаре в жилом доме

04:45 23.03.2021 (обновлено: 05:00 23.03.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанНа месте пожара
На месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре в жилом доме в Манском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
"В Манском районе поселке Сорокино … в 15.53 (мск) поступило сообщение о пожаре в трехэтажном частном жилом доме... Пожар ликвидирован в 23.00 (мск). Травмированы три человека, один погиб", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что по, предварительной информации, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Самостоятельно эвакуировались девять человек. Предварительная причина пожара – замыкание проводки. Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.
По данному факту прокуратура начала проверку, идет сбор материалов для выяснения всех обстоятельств.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 14:55
В казанском кафе произошел пожар
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайМанский районПроисшествия
 
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