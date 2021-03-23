https://ria.ru/20210323/potentsial-1602549280.html

Генсек НАТО прокомментировал планы Британии укрепить ядерный потенциал

Генсек НАТО прокомментировал планы Британии укрепить ядерный потенциал

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны по... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:35

2021-03-23T20:35

2021-03-23T20:35

россия

борис джонсон

нато

лондон

китай

ирак

йенс столтенберг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_b52bff71b202c9f213aadd8150a0b6d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны по корректировке оборонной стратегии королевства, и общий посыл Лондона таков, что к подобному шагу его подталкивает модернизация ядерных потенциалов России и Китая. НАТО со своей стороны в качестве ответа предлагает интенсивную работу по усилению контроля над вооружениями.Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО выступает за мир без ядерного оружия.Двухдневная встреча глав МИД стран НАТО проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Министры обсуждают новую стратегическую концепцию "НАТО-2030", готовят саммит блока, проводят дискуссии по отношениям с Россией, Китаем, Ираном, готовят доклад по адаптации альянса к изменению климата, обсуждают будущее миссий в Афганистане и Ираке.

https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html

https://ria.ru/20210322/ugroza-1602393670.html

россия

лондон

китай

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис джонсон, нато, лондон, китай, ирак, йенс столтенберг, в мире