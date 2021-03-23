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Генсек НАТО прокомментировал планы Британии укрепить ядерный потенциал
Генсек НАТО прокомментировал планы Британии укрепить ядерный потенциал
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны по... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:35
2021-03-23T20:35
россия
борис джонсон
нато
лондон
китай
ирак
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны по корректировке оборонной стратегии королевства, и общий посыл Лондона таков, что к подобному шагу его подталкивает модернизация ядерных потенциалов России и Китая. НАТО со своей стороны в качестве ответа предлагает интенсивную работу по усилению контроля над вооружениями.Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО выступает за мир без ядерного оружия.Двухдневная встреча глав МИД стран НАТО проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Министры обсуждают новую стратегическую концепцию "НАТО-2030", готовят саммит блока, проводят дискуссии по отношениям с Россией, Китаем, Ираном, готовят доклад по адаптации альянса к изменению климата, обсуждают будущее миссий в Афганистане и Ираке.
https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html
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россия, борис джонсон, нато, лондон, китай, ирак, йенс столтенберг, в мире

Генсек НАТО прокомментировал планы Британии укрепить ядерный потенциал

20:35 23.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разговаривал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, главами МИД и минобороны по корректировке оборонной стратегии королевства, и общий посыл Лондона таков, что к подобному шагу его подталкивает модернизация ядерных потенциалов России и Китая. НАТО со своей стороны в качестве ответа предлагает интенсивную работу по усилению контроля над вооружениями.
Британское правительство 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы Лондон пообещал к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.
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"Я общался по этому вопросу с премьером Джонсоном, министрами обороны и иностранных дел Великобритании. Они проинформировали, что корректировка стратегии по ядерному сдерживанию является отражением того, что идет значительная модернизация и увеличение потенциалов Китая и России… Ответом на это может быть то, чтобы мы работали в области контроля над вооружениями. Именно этим занимается НАТО", - сказал генсек альянса в ответ на вопрос об отношении НАТО к модернизации оборонной стратегии Великобритании на фоне призывов блока усилить контроль над вооружениями.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО выступает за мир без ядерного оружия.
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"Цель НАТО - это мир без ядерного оружия, но пока оно существует, НАТО останется ядерным союзом. Альянс всегда был на передовой контроля вооружений, на протяжении десятилетий. И одна из целей инициативы "НАТО-2030" - это как мы можем лучше достичь контроля над вооружениями", - добавил он.

Двухдневная встреча глав МИД стран НАТО проходит в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Министры обсуждают новую стратегическую концепцию "НАТО-2030", готовят саммит блока, проводят дискуссии по отношениям с Россией, Китаем, Ираном, готовят доклад по адаптации альянса к изменению климата, обсуждают будущее миссий в Афганистане и Ираке.
 
РоссияБорис ДжонсонНАТОЛондонКитайИракЙенс СтолтенбергВ мире
 
 
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