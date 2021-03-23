https://ria.ru/20210323/pokhmele-1602422940.html

Врач назвал лучший способ избежать похмелья

Врач назвал лучший способ избежать похмелья

Алкогольные напитки следует чередовать с водой, это поможет избежать утреннего похмелья, рассказал "Звезде" нарколог Алексей Казанцев. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:44

2021-03-23T08:44

2021-03-23T11:05

алексей казанцев (врач)

воз

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Алкогольные напитки следует чередовать с водой, это поможет избежать утреннего похмелья, рассказал "Звезде" нарколог Алексей Казанцев. Кроме того, Казанцев советует при употреблении спиртного соблюдать так называемые дозы ВОЗ. "Это четыре дозы для мужчины за вечер и для женщин две-три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков", — пояснил он.Нарколог также назвал самую главную ошибку при употреблении алкогольных напитков. По его словам, нельзя запивать спиртное сладкой газировкой, так как она ускоряет всасывание алкоголя в желудке и быстро приводит к опьянению.Все виды алкогольных напитков нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма важные микроэлементы, заключил он.

https://ria.ru/20210101/pokhmele-1591450148.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей казанцев (врач), воз, общество