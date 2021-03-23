Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210323/pokhmele-1602422940.html
Врач назвал лучший способ избежать похмелья
Врач назвал лучший способ избежать похмелья
Алкогольные напитки следует чередовать с водой, это поможет избежать утреннего похмелья, рассказал "Звезде" нарколог Алексей Казанцев. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:44
2021-03-23T11:05
алексей казанцев (врач)
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565344185_0:463:2048:1615_1920x0_80_0_0_bbaa6e26bfbb4925ebd211b9353a3640.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Алкогольные напитки следует чередовать с водой, это поможет избежать утреннего похмелья, рассказал "Звезде" нарколог Алексей Казанцев. Кроме того, Казанцев советует при употреблении спиртного соблюдать так называемые дозы ВОЗ. "Это четыре дозы для мужчины за вечер и для женщин две-три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков", — пояснил он.Нарколог также назвал самую главную ошибку при употреблении алкогольных напитков. По его словам, нельзя запивать спиртное сладкой газировкой, так как она ускоряет всасывание алкоголя в желудке и быстро приводит к опьянению.Все виды алкогольных напитков нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма важные микроэлементы, заключил он.
https://ria.ru/20210101/pokhmele-1591450148.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565344185_0:402:2048:1938_1920x0_80_0_0_8d3e11d652c723c3c5d2223a29afe2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей казанцев (врач), воз, общество

Врач назвал лучший способ избежать похмелья

08:44 23.03.2021 (обновлено: 11:05 23.03.2021)
 
© Depositphotos / VitalikRadkoМужчина чувствует похмелье
Мужчина чувствует похмелье - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Алкогольные напитки следует чередовать с водой, это поможет избежать утреннего похмелья, рассказал "Звезде" нарколог Алексей Казанцев.

"Необходимо чередовать употребление алкогольных напитков со стаканом минеральной воды, желательно негазированной. Не обязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать", — сказал он.

Кроме того, Казанцев советует при употреблении спиртного соблюдать так называемые дозы ВОЗ.
"Это четыре дозы для мужчины за вечер и для женщин две-три дозы. Дозировки очень маленькие. Старайтесь делать хоть какие-то паузы между употреблением алкогольных напитков", — пояснил он.
Стол на утро после вечеринки - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 08:00Новый год—2021
Крайние обстоятельства. Как спасаются от похмелья в разных странах?
Нарколог также назвал самую главную ошибку при употреблении алкогольных напитков. По его словам, нельзя запивать спиртное сладкой газировкой, так как она ускоряет всасывание алкоголя в желудке и быстро приводит к опьянению.
Все виды алкогольных напитков нарушают водно-электролитный баланс и выводят из организма важные микроэлементы, заключил он.
 
Алексей Казанцев (врач)ВОЗОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР двух крылатых ракет
04:40"Будет еще печальнее": Пушков предрек Украине судьбу Прибалтики
04:38ВВС Израиля ударили по объектам ХАМАС
04:34Умер актер Джордж Сигал
04:23Фигурка рыцаря на улитке XIII века оказалась средневековым мемом
04:21Врач не рекомендует есть свежий хлеб
03:35"360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
03:22Источник рассказал о перевооружении всех российских многоцелевых АПЛ
03:18Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
03:16Депутат потребовала запретить Маниже выступать под российским флагом
03:08В Хорватии мобильное приложение поможет выбрать подходящий пляж
02:22Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
02:14Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
02:11Назван дешевый способ защитить смартфон
01:58Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО
01:46Глава минздрава Италии заявил, что стране нужна вакцина "Спутник V"
01:39"Дыра в груди": дочь Заворотнюк заявила о желании уехать из России
01:37Лондон хочет заставить Россию "ощутить реальные последствия" ее действий
01:18Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
01:13Юрист перечислил случаи, когда придется отвечать за чужие долги
Лента новостейМолния