Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды

"Если мы говорим о качестве прогноза в Москве, то тут уже некоторое насыщение оборудованием уже наблюдается. Многого не хватает, но многое уже есть. Если говорить о других российских городах, то там беда, очень далеко от даже минимального уровня, необходимого для прогноза. Может быть, еще в Санкт-Петербурге и в Сочи тоже есть многое и это можно использовать. Вопрос теперь только в правильном донесении данных, обработке и специалистах", - сказал Константинов.