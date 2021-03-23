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Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
Москва, Санкт-Петербург и Сочи обладают лучшей в России сетью метеостанций и оборудования, которая позволяет давать наиболее точные прогнозы погоды, сообщил РИА РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:02
2021-03-23T16:24
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
погода
москва
сочи
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Сочи обладают лучшей в России сетью метеостанций и оборудования, которая позволяет давать наиболее точные прогнозы погоды, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в День метеоролога.Он пояснил, что метеорологические прогнозы в Петербурге были улучшены в связи со строительством защитной дамбы - нашли деньги на новое оборудование. Похожая ситуация произошла в Сочи, где качественные прогнозы нужны были во время проведения Олимпиады.
https://ria.ru/20210323/sinoptiki-1602486413.html
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, сочи, санкт-петербург, общество

Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды

16:02 23.03.2021 (обновлено: 16:24 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПожилой мужчина на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро "Беляево"
Пожилой мужчина на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Сочи обладают лучшей в России сетью метеостанций и оборудования, которая позволяет давать наиболее точные прогнозы погоды, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в День метеоролога.

"Если мы говорим о качестве прогноза в Москве, то тут уже некоторое насыщение оборудованием уже наблюдается. Многого не хватает, но многое уже есть. Если говорить о других российских городах, то там беда, очень далеко от даже минимального уровня, необходимого для прогноза. Может быть, еще в Санкт-Петербурге и в Сочи тоже есть многое и это можно использовать. Вопрос теперь только в правильном донесении данных, обработке и специалистах", - сказал Константинов.

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Он пояснил, что метеорологические прогнозы в Петербурге были улучшены в связи со строительством защитной дамбы - нашли деньги на новое оборудование. Похожая ситуация произошла в Сочи, где качественные прогнозы нужны были во время проведения Олимпиады.

"Например, эти города перекрыты полностью радиолокационными кольцами. Если мы говорим о Москве, то мы уже понимаем облачность и осадки в реальном времени. Это уже есть для Санкт-Петербурга и некоторых районов Сочи. А в других городах даже не в каждом аэропорту это есть", - заметил Константинов.

 
РоссияПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)ПогодаМоскваСочиСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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