https://ria.ru/20210323/pogoda-1602501053.html
Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
Названы три российских города с лучшими условиями для прогноза погоды
Москва, Санкт-Петербург и Сочи обладают лучшей в России сетью метеостанций и оборудования, которая позволяет давать наиболее точные прогнозы погоды, сообщил РИА РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:02
2021-03-23T16:02
2021-03-23T16:24
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
погода
москва
сочи
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Сочи обладают лучшей в России сетью метеостанций и оборудования, которая позволяет давать наиболее точные прогнозы погоды, сообщил РИА Новости кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов в День метеоролога.Он пояснил, что метеорологические прогнозы в Петербурге были улучшены в связи со строительством защитной дамбы - нашли деньги на новое оборудование. Похожая ситуация произошла в Сочи, где качественные прогнозы нужны были во время проведения Олимпиады.
https://ria.ru/20210323/sinoptiki-1602486413.html
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, москва, сочи, санкт-петербург, общество