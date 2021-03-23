https://ria.ru/20210323/otnosheniya-1602463881.html

В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений с ЕС

В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений с ЕС

Брюссель сейчас не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T13:12

2021-03-23T13:12

2021-03-23T13:38

россия

сергей лавров

брюссель

евросоюз

дмитрий песков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_bcede717e31cbf00d50e36b92b3308e9.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Брюссель сейчас не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.Ранее Лавров заявил, что у Москвы с Евросоюзом как организацией отношений нет, поскольку их инфраструктура была "уничтожена односторонними решениями Брюсселя". Вместе с тем, министр отметил, что Россия будет готова наращивать отношения на основе равноправия и поиска баланса интересов.Он отметил, что раньше Россия и Евросоюз развивали взаимодействие по многим направлениям, однако "все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя".Отвечая на вопрос о перспективах разморозки отношений Москвы и Брюсселя, представитель Кремля сказал, что развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе, а также между Россией и Брюсселем - в интересах как россиян, так и европейцев.Россия надеется на продолжение двустороннего диалога со странами Евросоюза, считая это необходимым для урегулирования имеющихся разногласий, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя. Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами-членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

россия

брюссель

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, дмитрий песков, москва