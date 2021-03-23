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В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений с ЕС
В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений с ЕС
Брюссель сейчас не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T13:12
2021-03-23T13:38
россия
сергей лавров
брюссель
евросоюз
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Брюссель сейчас не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.Ранее Лавров заявил, что у Москвы с Евросоюзом как организацией отношений нет, поскольку их инфраструктура была "уничтожена односторонними решениями Брюсселя". Вместе с тем, министр отметил, что Россия будет готова наращивать отношения на основе равноправия и поиска баланса интересов.Он отметил, что раньше Россия и Евросоюз развивали взаимодействие по многим направлениям, однако "все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя".Отвечая на вопрос о перспективах разморозки отношений Москвы и Брюсселя, представитель Кремля сказал, что развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе, а также между Россией и Брюсселем - в интересах как россиян, так и европейцев.Россия надеется на продолжение двустороннего диалога со странами Евросоюза, считая это необходимым для урегулирования имеющихся разногласий, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя. Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами-членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html
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россия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, дмитрий песков, москва

В Кремле прокомментировали слова Лаврова об отсутствии отношений с ЕС

13:12 23.03.2021 (обновлено: 13:38 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Брюссель сейчас не является близким партнером Москвы, так как решил прервать все отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ранее Лавров заявил, что у Москвы с Евросоюзом как организацией отношений нет, поскольку их инфраструктура была "уничтожена односторонними решениями Брюсселя". Вместе с тем, министр отметил, что Россия будет готова наращивать отношения на основе равноправия и поиска баланса интересов.
"Евросоюз сейчас, к сожалению, не является нашим близким партнером просто по той причине, что он заморозил отношения по линии Брюссель-Москва", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что раньше Россия и Евросоюз развивали взаимодействие по многим направлениям, однако "все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя".
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Отвечая на вопрос о перспективах разморозки отношений Москвы и Брюсселя, представитель Кремля сказал, что развитие отношений между Россией и странами-членами ЕС на двусторонней основе, а также между Россией и Брюсселем - в интересах как россиян, так и европейцев.

"Мы убеждены, что действительно это отвечает нашим общим интересам, и мы рассчитываем на то, что рано или поздно такая политическая воля все-таки пробьется через глухую стену непонимания, которую сейчас мы наблюдаем в Брюсселе", - отметил Песков.

Россия надеется на продолжение двустороннего диалога со странами Евросоюза, считая это необходимым для урегулирования имеющихся разногласий, также заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все эти отношения были прерваны по решению Брюсселя. Это решение никогда не принимала Москва, это было решение Брюсселя. Вот что имел в виду министр. Но разумеется, на двусторонней основе у нас продолжается диалог с государствами-членами ЕС, и мы дальше надеемся на продолжение этого диалога, он необходим для урегулирования тех разногласий, которые имеются между нами. Их урегулировать без диалога просто невозможно", - сказал Песков журналистам.
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