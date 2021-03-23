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Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США
Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США
Президент США Джо Байден призвал конгресс работать над ужесточением законодательства по контролю огнестрельного оружия. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T20:08
2021-03-23T21:03
джо байден
джорджия
стрельба в супермаркете в колорадо
колорадо
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс работать над ужесточением законодательства по контролю огнестрельного оружия.Об этом глава государства заявил в телеобращении после уже второго за неделю случая массовой стрельбы в Америке."Я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к действиям", — сказал Байден.Он напомнил, что ранее в США действовал закон, запрещающий штурмовое оружие и магазины большой емкости, и призвал вновь ввести подобный акт."Это один из лучших инструментов в нашем распоряжении, необходимый для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия", — отметил Байден.По его словам, в стране необходимо запретить боевое оружие, а также устранить существующие недостатки процедуры проверки личности покупателей.Байден призвал сенат немедленно принять соответствующие законы, подчеркнув, что это не партийный, а общенациональный вопрос, который "спасет жизни".Накануне мужчина застрелил десять человек в супермаркете города Боулдер, штат Колорадо. Нападавшего поймали и госпитализировали с ранениями. Байден объявил пятидневный траур по погибшим. В местной полиции заявили, что установили личность обвиняемого, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Прокурор округа Боулдер Майк Догерти сообщил, что следствие пока не установило мотивы стрелявшего. Старший брат задержанного Али Аль Исса, в свою очередь, заявил журналистам, что политических установок у того не было, но наблюдались психологические отклонения после травли в школе.Ровно за неделю до этого случая 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу в трех массажных салонах Атланты, штат Джорджия, убив восемь человек, преимущественно женщин азиатского происхождения. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это была "целенаправленная атака по причине личной обиды".
https://ria.ru/20210323/kolorado-1602438903.html
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джо байден, джорджия, стрельба в супермаркете в колорадо, колорадо, сша, в мире

Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США

20:08 23.03.2021 (обновлено: 21:03 23.03.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс работать над ужесточением законодательства по контролю огнестрельного оружия.
Об этом глава государства заявил в телеобращении после уже второго за неделю случая массовой стрельбы в Америке.
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 12:10
"Мы соболезнуем семьям погибших": стрельба в Колорадо
"Я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к действиям", — сказал Байден.
Он напомнил, что ранее в США действовал закон, запрещающий штурмовое оружие и магазины большой емкости, и призвал вновь ввести подобный акт.
"Это один из лучших инструментов в нашем распоряжении, необходимый для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия", — отметил Байден.
По его словам, в стране необходимо запретить боевое оружие, а также устранить существующие недостатки процедуры проверки личности покупателей.
Байден призвал сенат немедленно принять соответствующие законы, подчеркнув, что это не партийный, а общенациональный вопрос, который "спасет жизни".
Место стрельбы в продуктовом магазине King Soopers в Боулдере, штат Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Вчера, 18:37
Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в Колорадо
Накануне мужчина застрелил десять человек в супермаркете города Боулдер, штат Колорадо. Нападавшего поймали и госпитализировали с ранениями. Байден объявил пятидневный траур по погибшим. В местной полиции заявили, что установили личность обвиняемого, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Прокурор округа Боулдер Майк Догерти сообщил, что следствие пока не установило мотивы стрелявшего. Старший брат задержанного Али Аль Исса, в свою очередь, заявил журналистам, что политических установок у того не было, но наблюдались психологические отклонения после травли в школе.
Ровно за неделю до этого случая 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу в трех массажных салонах Атланты, штат Джорджия, убив восемь человек, преимущественно женщин азиатского происхождения. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это была "целенаправленная атака по причине личной обиды".
 
Джо БайденДжорджияСтрельба в супермаркете в КолорадоКолорадоСШАВ мире
 
 
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