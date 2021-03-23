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Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США

Байден призвал ужесточить контроль над оружием в США

Президент США Джо Байден призвал конгресс работать над ужесточением законодательства по контролю огнестрельного оружия. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T20:08

2021-03-23T20:08

2021-03-23T21:03

джо байден

джорджия

стрельба в супермаркете в колорадо

колорадо

сша

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал конгресс работать над ужесточением законодательства по контролю огнестрельного оружия.Об этом глава государства заявил в телеобращении после уже второго за неделю случая массовой стрельбы в Америке."Я не буду ждать ни минуты, ни часа, чтобы предпринять меры для спасения жизней в будущем. Я призываю коллег в палате представителей и сенате к действиям", — сказал Байден.Он напомнил, что ранее в США действовал закон, запрещающий штурмовое оружие и магазины большой емкости, и призвал вновь ввести подобный акт."Это один из лучших инструментов в нашем распоряжении, необходимый для предотвращения насилия с использованием огнестрельного оружия", — отметил Байден.По его словам, в стране необходимо запретить боевое оружие, а также устранить существующие недостатки процедуры проверки личности покупателей.Байден призвал сенат немедленно принять соответствующие законы, подчеркнув, что это не партийный, а общенациональный вопрос, который "спасет жизни".Накануне мужчина застрелил десять человек в супермаркете города Боулдер, штат Колорадо. Нападавшего поймали и госпитализировали с ранениями. Байден объявил пятидневный траур по погибшим. В местной полиции заявили, что установили личность обвиняемого, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Прокурор округа Боулдер Майк Догерти сообщил, что следствие пока не установило мотивы стрелявшего. Старший брат задержанного Али Аль Исса, в свою очередь, заявил журналистам, что политических установок у того не было, но наблюдались психологические отклонения после травли в школе.Ровно за неделю до этого случая 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу в трех массажных салонах Атланты, штат Джорджия, убив восемь человек, преимущественно женщин азиатского происхождения. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что это была "целенаправленная атака по причине личной обиды".

https://ria.ru/20210323/kolorado-1602438903.html

https://ria.ru/20210323/kolorado-1602534419.html

джорджия

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