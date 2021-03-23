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В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток,... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:02
2021-03-23T16:02
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донбасс
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.Он порекомендовал подразделениям украинских силовиков отказаться от выполнения "преступных" приказов командования."В случае открытой угрозы жизни и здоровью мирных жителей мы вынуждены будем открывать ответный огонь на подавление огневой активности противника. Напоминаем, что преступления против человечности не имеют сроков давности, и каждый преступник понесет заслуженное наказание", - добавил представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в понедельник в результате снайперского огня в поселке Александровка на западной окраине Донецка погиб мужчина. По данным МИД ДНР, это первая жертва среди мирных жителей с конца июля прошлого года, когда в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
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мид днр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

16:02 23.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.
Он порекомендовал подразделениям украинских силовиков отказаться от выполнения "преступных" приказов командования.
"В случае открытой угрозы жизни и здоровью мирных жителей мы вынуждены будем открывать ответный огонь на подавление огневой активности противника. Напоминаем, что преступления против человечности не имеют сроков давности, и каждый преступник понесет заслуженное наказание", - добавил представитель ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в понедельник в результате снайперского огня в поселке Александровка на западной окраине Донецка погиб мужчина. По данным МИД ДНР, это первая жертва среди мирных жителей с конца июля прошлого года, когда в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.
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МИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
 
 
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