https://ria.ru/20210323/obstrel-1602500925.html

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков

Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток,... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:02

2021-03-23T16:02

2021-03-23T16:02

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Два ополченца погибли на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрелов со стороны украинских силовиков в ходе минувших суток, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - сказал представитель ведомства.Он порекомендовал подразделениям украинских силовиков отказаться от выполнения "преступных" приказов командования."В случае открытой угрозы жизни и здоровью мирных жителей мы вынуждены будем открывать ответный огонь на подавление огневой активности противника. Напоминаем, что преступления против человечности не имеют сроков давности, и каждый преступник понесет заслуженное наказание", - добавил представитель ведомства.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, в понедельник в результате снайперского огня в поселке Александровка на западной окраине Донецка погиб мужчина. По данным МИД ДНР, это первая жертва среди мирных жителей с конца июля прошлого года, когда в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия.

https://ria.ru/20210323/blokirovanie-1602484052.html

донбасс

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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мид днр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире