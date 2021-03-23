https://ria.ru/20210323/obligatsii-1602500395.html

МСП Банк и КМСП могут взять на себя до 50% плана по выпуску облигаций МСП

МСП Банк и КМСП могут взять на себя до 50% плана по выпуску облигаций МСП

Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк могут взять на себя выполнение от 40 до 50% плана по размещению облигаций субъектов МСП в рамках нацпроекта по поддержке... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:01

2021-03-23T16:01

2021-03-23T16:01

корпорация мсп

мсп банк

центральный банк рф (цб рф)

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f5a7135524c02cee1c83aac278c464c.jpg

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк могут взять на себя выполнение от 40 до 50% плана по размещению облигаций субъектов МСП в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил заместитель генерального директора корпорации Александр Токар."Общие цифры нацпроекта по выпуску облигаций субъектов МСП — более 40 миллиардов рублей на 2021-2024 годы. Доля МСП Банка и Корпорации совместно должна составить 40-50%, не менее", - заявил Токар в ходе ‌‌открытого‌ ‌вебинара‌ ЦБ РФ "Как‌ ‌малый‌ ‌и‌ ‌средний бизнес‌ ‌может‌ ‌привлечь‌ ‌финансирование‌ ‌с‌ ‌помощью инструментов‌ ‌фондового‌ ‌рынка".Он отметил, что гарантии и поручительства Корпорации МСП — это хороший инструмент, позволяющий компаниям, выходящим на фондовый рынок, снизить ставку купона, которая по результатам размещения может оказаться "сопоставимой и где-то даже более выгодной, чем ставка кредитования".Токар также рассказал, что сегодня в работе находятся уже три заявки на выпуск облигаций под поручительства Корпорации МСП, которые могут быть одобрены уже во втором квартале.В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов призвал всех представителей малого и среднего бизнеса обратить внимание на данные инструменты, однако при этом указал, что компании должны ответственно подходить к выходу на рынок.В то же время, представитель МСП Банка отметил, что ключевые условия, определенные для якорного инвестирования со стороны МСП Банка или для получения гарантий от Корпорации МСП, "не являются догмой".

https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика