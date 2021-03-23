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МСП Банк и КМСП могут взять на себя до 50% плана по выпуску облигаций МСП
МСП Банк и КМСП могут взять на себя до 50% плана по выпуску облигаций МСП
Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк могут взять на себя выполнение от 40 до 50% плана по размещению облигаций субъектов МСП в рамках нацпроекта по поддержке... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:01
2021-03-23T16:01
корпорация мсп
мсп банк
центральный банк рф (цб рф)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк могут взять на себя выполнение от 40 до 50% плана по размещению облигаций субъектов МСП в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил заместитель генерального директора корпорации Александр Токар."Общие цифры нацпроекта по выпуску облигаций субъектов МСП — более 40 миллиардов рублей на 2021-2024 годы. Доля МСП Банка и Корпорации совместно должна составить 40-50%, не менее", - заявил Токар в ходе ‌‌открытого‌ ‌вебинара‌ ЦБ РФ "Как‌ ‌малый‌ ‌и‌ ‌средний бизнес‌ ‌может‌ ‌привлечь‌ ‌финансирование‌ ‌с‌ ‌помощью инструментов‌ ‌фондового‌ ‌рынка".Он отметил, что гарантии и поручительства Корпорации МСП — это хороший инструмент, позволяющий компаниям, выходящим на фондовый рынок, снизить ставку купона, которая по результатам размещения может оказаться "сопоставимой и где-то даже более выгодной, чем ставка кредитования".Токар также рассказал, что сегодня в работе находятся уже три заявки на выпуск облигаций под поручительства Корпорации МСП, которые могут быть одобрены уже во втором квартале.В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов призвал всех представителей малого и среднего бизнеса обратить внимание на данные инструменты, однако при этом указал, что компании должны ответственно подходить к выходу на рынок.В то же время, представитель МСП Банка отметил, что ключевые условия, определенные для якорного инвестирования со стороны МСП Банка или для получения гарантий от Корпорации МСП, "не являются догмой".
https://ria.ru/20210310/bank-1600570301.html
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Новости
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корпорация мсп, мсп банк, центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика

МСП Банк и КМСП могут взять на себя до 50% плана по выпуску облигаций МСП

16:01 23.03.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Корпорация МСП и ее дочерний МСП Банк могут взять на себя выполнение от 40 до 50% плана по размещению облигаций субъектов МСП в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил заместитель генерального директора корпорации Александр Токар.
"Общие цифры нацпроекта по выпуску облигаций субъектов МСП — более 40 миллиардов рублей на 2021-2024 годы. Доля МСП Банка и Корпорации совместно должна составить 40-50%, не менее", - заявил Токар в ходе ‌‌открытого‌ ‌вебинара‌ ЦБ РФ "Как‌ ‌малый‌ ‌и‌ ‌средний бизнес‌ ‌может‌ ‌привлечь‌ ‌финансирование‌ ‌с‌ ‌помощью инструментов‌ ‌фондового‌ ‌рынка".
Он отметил, что гарантии и поручительства Корпорации МСП — это хороший инструмент, позволяющий компаниям, выходящим на фондовый рынок, снизить ставку купона, которая по результатам размещения может оказаться "сопоставимой и где-то даже более выгодной, чем ставка кредитования".
Токар также рассказал, что сегодня в работе находятся уже три заявки на выпуск облигаций под поручительства Корпорации МСП, которые могут быть одобрены уже во втором квартале.
"Я думаю, что во втором-третьем кварталах текущего года мы увидим первые успешные кейсы выпуска облигаций с поручительствами и гарантиями корпорации в дополнение к той большой работе, которую уже ведет МСП Банк в качестве якорного инвестора", - отметил представитель Корпорации МСП.
В свою очередь, заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов призвал всех представителей малого и среднего бизнеса обратить внимание на данные инструменты, однако при этом указал, что компании должны ответственно подходить к выходу на рынок.
"Шаг на биржу, на фондовый рынок должен укладываться в эволюцию компании, этот этап предполагает, что компания дозрела, она растет и хочет финансировать свой рост за счет публичных средств. А для этого нужно быть более открытыми, более дисциплинированными, потому что инвесторы не прощают не только любые ошибки, но и даже недосказанность", - пояснил Семенов.
В то же время, представитель МСП Банка отметил, что ключевые условия, определенные для якорного инвестирования со стороны МСП Банка или для получения гарантий от Корпорации МСП, "не являются догмой".
"Невыполнение какого-либо одного критерия не является абсолютным запретом выхода на рынок. Рынок гибок, он смотрит на совокупность показателей. Главное, чтобы финансовое состояние компании, перспективы, бизнес-план, финансовая модель позволяли судить о том, что средства на возврат заимствований будут в достаточном количестве. Ни один фактор не является "стоп-фактором" для принятия решения о размещении", - подчеркнул зампред МСП Банка.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:09
МСП Банк в 2020 году увеличил гарантийную поддержку субъектов МСП на 12%
 
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