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https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html
В ОАЭ ввели многократные туристические визы
В ОАЭ ввели многократные туристические визы
Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:57
2021-03-23T10:57
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром.Решение об этом было принято на заседании местного кабмина."Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и туристов", — сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая.Глава ОАЭ также напомнил, что эмираты были одной из первых стран, которые распахнули свои двери для иностранных туристов. По его словам, страна продолжит оставаться безопасным местом для путешествий.
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туризм, туристы, визы, новости - туризм, оаэ, дубай (город)

В ОАЭ ввели многократные туристические визы

10:57 23.03.2021
 
© Depositphotos / jag_czОтель Бурдж-эль-Араб в Дубае
Отель Бурдж-эль-Араб в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Depositphotos / jag_cz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 марРИА Новости. Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром.
Решение об этом было принято на заседании местного кабмина.
"Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и туристов", — сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая.
Глава ОАЭ также напомнил, что эмираты были одной из первых стран, которые распахнули свои двери для иностранных туристов. По его словам, страна продолжит оставаться безопасным местом для путешествий.
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