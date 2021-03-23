https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html
В ОАЭ ввели многократные туристические визы
В ОАЭ ввели многократные туристические визы
Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T10:57
2021-03-23T10:57
2021-03-23T10:57
туризм
туризм
туристы
визы
новости - туризм
оаэ
дубай (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/85/1559858541_0:104:3272:1945_1920x0_80_0_0_023cbd916803d3ebede7697b033e4eb4.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром.Решение об этом было принято на заседании местного кабмина."Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и туристов", — сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая.Глава ОАЭ также напомнил, что эмираты были одной из первых стран, которые распахнули свои двери для иностранных туристов. По его словам, страна продолжит оставаться безопасным местом для путешествий.
https://ria.ru/20210207/puteshestviya-1596168223.html
оаэ
дубай (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155985/85/1559858541_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_44c275d76626f639d0666807a270cc07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, визы, новости - туризм, оаэ, дубай (город)
МОСКВА, 23 мар
— РИА Новости.
Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает
Турпром.
Решение об этом было принято на заседании местного кабмина.
"Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и туристов", — сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая.
Глава ОАЭ также напомнил, что эмираты были одной из первых стран, которые распахнули свои двери для иностранных туристов. По его словам, страна продолжит оставаться безопасным местом для путешествий.