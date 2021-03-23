https://ria.ru/20210323/oae-1602321271.html

В ОАЭ ввели многократные туристические визы

В ОАЭ ввели многократные туристические визы

Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T10:57

2021-03-23T10:57

2021-03-23T10:57

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Многократную туристическую визу для туристов ввели в ОАЭ, сообщает Турпром.Решение об этом было принято на заседании местного кабмина."Мы работаем с четкими целями, чтобы повысить наш экономический статус во всем мире и обеспечить лучшее качество жизни для населения и туристов", — сказал Мохаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент ОАЭ, премьер-министр и правитель Дубая.Глава ОАЭ также напомнил, что эмираты были одной из первых стран, которые распахнули свои двери для иностранных туристов. По его словам, страна продолжит оставаться безопасным местом для путешествий.

https://ria.ru/20210207/puteshestviya-1596168223.html

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