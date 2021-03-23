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Липецкая область
https://ria.ru/20210323/muzey-1602498562.html
Экспозицию липецкого музея привезут в Санкт-Петербург
Экспозицию липецкого музея привезут в Санкт-Петербург
Экспозиция липецкого музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" откроется в четверг, 25 марта, в государственном... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T15:59
2021-03-23T15:59
липецкая область
игорь артамонов
липецк
санкт-петербург
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Экспозиция липецкого музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" откроется в четверг, 25 марта, в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Семенов-Тян-Шанский любил Липецк и бывал там неоднократно. В Липецком уезде находилось родовое имение матери учёного – Александры Петровны, урождённой Бланк – Петровка - сейчас это земли Грязинского района Липецкой области. Именно с посещением этого имения связаны первые впечатления маленького Пети Семенова о Липецке.Как отметил Артамонов, в экспозиции будут представлены блокадные дневники трех поколений выдающейся семьи русского ученого, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, мемориальные документы и вещи из архива фонда наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также хранящиеся у членов семьи, и переданные ими ранее в военно-медицинский музей министерства обороны РФ.Артамонов отметил, что проект "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" победил в конкурсе музейных мемориальных проектов всероссийской историко-литературной премии "Александр Невский" в номинации "Память". Выставка была подготовлена музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского к 75-летнему юбилею Великой Победы в 2020 году.
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игорь артамонов, липецк, санкт-петербург

Экспозицию липецкого музея привезут в Санкт-Петербург

15:59 23.03.2021
 
© Официальный портал администрации Липецкой областиВыставка "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские"
Выставка Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Экспозиция липецкого музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" откроется в четверг, 25 марта, в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Семенов-Тян-Шанский любил Липецк и бывал там неоднократно. В Липецком уезде находилось родовое имение матери учёного – Александры Петровны, урождённой Бланк – Петровка - сейчас это земли Грязинского района Липецкой области. Именно с посещением этого имения связаны первые впечатления маленького Пети Семенова о Липецке.
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Как отметил Артамонов, в экспозиции будут представлены блокадные дневники трех поколений выдающейся семьи русского ученого, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, мемориальные документы и вещи из архива фонда наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также хранящиеся у членов семьи, и переданные ими ранее в военно-медицинский музей министерства обороны РФ.
Артамонов отметил, что проект "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" победил в конкурсе музейных мемориальных проектов всероссийской историко-литературной премии "Александр Невский" в номинации "Память". Выставка была подготовлена музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского к 75-летнему юбилею Великой Победы в 2020 году.
"Героизм предков – пример для юного поколения. И наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкСанкт-Петербург
 
 
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