https://ria.ru/20210323/muzey-1602498562.html

Экспозицию липецкого музея привезут в Санкт-Петербург

Экспозицию липецкого музея привезут в Санкт-Петербург

Экспозиция липецкого музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" откроется в четверг, 25 марта, в государственном... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T15:59

2021-03-23T15:59

2021-03-23T15:59

липецкая область

игорь артамонов

липецк

санкт-петербург

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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Экспозиция липецкого музея-усадьбы П.П. Семенова-Тян-Шанского "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" откроется в четверг, 25 марта, в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Семенов-Тян-Шанский любил Липецк и бывал там неоднократно. В Липецком уезде находилось родовое имение матери учёного – Александры Петровны, урождённой Бланк – Петровка - сейчас это земли Грязинского района Липецкой области. Именно с посещением этого имения связаны первые впечатления маленького Пети Семенова о Липецке.Как отметил Артамонов, в экспозиции будут представлены блокадные дневники трех поколений выдающейся семьи русского ученого, путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского, мемориальные документы и вещи из архива фонда наследия П.П. Семенова-Тян-Шанского, а также хранящиеся у членов семьи, и переданные ими ранее в военно-медицинский музей министерства обороны РФ.Артамонов отметил, что проект "Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские" победил в конкурсе музейных мемориальных проектов всероссийской историко-литературной премии "Александр Невский" в номинации "Память". Выставка была подготовлена музеем-усадьбой П.П. Семенова-Тян-Шанского к 75-летнему юбилею Великой Победы в 2020 году.

https://ria.ru/20210302/otdykh-1599572026.html

липецк

санкт-петербург

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игорь артамонов, липецк, санкт-петербург