https://ria.ru/20210323/moskva-1602421994.html

Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"

Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"

Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T08:30

2021-03-23T08:30

2021-03-23T08:30

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россия

наталья сергунина

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общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Система "Электронный дом" создана правительством города в рамках проекта "Активный гражданин" как новый способ принятия важных решений по жизнедеятельности многоквартирного дома с помощью цифровых технологий.Подчеркивается, что с помощью сервиса горожане могут вызвать мастера, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.Добавляется, что для регистрации на платформе нужно зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru.

https://realty.ria.ru/20210322/energetiki-1602267596.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья сергунина, москва, общество