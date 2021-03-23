Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖилой квартал "Шуваловский", жилой комплекс "Воробьевы горы" и "Москва-сити" в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Система "Электронный дом" создана правительством города в рамках проекта "Активный гражданин" как новый способ принятия важных решений по жизнедеятельности многоквартирного дома с помощью цифровых технологий.
"Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.
Подчеркивается, что с помощью сервиса горожане могут вызвать мастера, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.
Добавляется, что для регистрации на платформе нужно зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru.