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Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"
Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"
Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T08:30
2021-03-23T08:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
наталья сергунина
москва
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.Система "Электронный дом" создана правительством города в рамках проекта "Активный гражданин" как новый способ принятия важных решений по жизнедеятельности многоквартирного дома с помощью цифровых технологий.Подчеркивается, что с помощью сервиса горожане могут вызвать мастера, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.Добавляется, что для регистрации на платформе нужно зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru.
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россия, наталья сергунина, москва, общество

Жители более 27 тысяч домов в Москве подключились к "Электронному дому"

08:30 23.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖилой квартал "Шуваловский", жилой комплекс "Воробьевы горы" и "Москва-сити" в Москве
Жилой квартал Шуваловский, жилой комплекс Воробьевы горы и Москва-сити в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Жители более 27 тысяч домов подключились к платформе "Электронный дом" в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Система "Электронный дом" создана правительством города в рамках проекта "Активный гражданин" как новый способ принятия важных решений по жизнедеятельности многоквартирного дома с помощью цифровых технологий.
"Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве", - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной.
Подчеркивается, что с помощью сервиса горожане могут вызвать мастера, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии и многое другое.
Добавляется, что для регистрации на платформе нужно зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru.
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