https://ria.ru/20210323/mezhdunarodnyy-den-golosa-1602496144.html

Онлайн-конференция к Международному дню голоса

Онлайн-конференция к Международному дню голоса

16 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню голоса, который отмечается 16 апреля.

2021-03-23T15:39

2021-03-23T15:39

2021-03-23T15:39

анонсы

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Задать вопросУчастники: - директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения России Николай ДАЙХЕС; - руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина ОСИПЕНКО; - композитор, актриса Мариам МЕРАБОВА; - генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья ИГНАТЕНКО.Несмотря на пандемию, оториноларингологи, фониатры России продолжали оказывать помощь при патологии голосового аппарата всем нуждающимся. Курение - одна из причин развития доброкачественных и злокачественных опухолей гортани. Каковы правила гигиены голоса? Как сохранить голосовую функцию людям, занятым на предприятиях с повышенным уровнем шума и специалистам с высокой голосовой нагрузкой? Каков уровень заболеваемости голосового аппарата у детей, взрослого населения и представителей голосо-речевых профессий? Каковы медицинские аспекты вокальной педагогической деятельности в музыкальных школах?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы