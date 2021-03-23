Онлайн-конференция к Международному дню голоса
16 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню голоса, который отмечается 16 апреля.
Задать вопрос
Участники:
- директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения России Николай ДАЙХЕС;
- руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина ОСИПЕНКО;
- композитор, актриса Мариам МЕРАБОВА;
- генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья ИГНАТЕНКО.
Несмотря на пандемию, оториноларингологи, фониатры России продолжали оказывать помощь при патологии голосового аппарата всем нуждающимся. Курение - одна из причин развития доброкачественных и злокачественных опухолей гортани.
Каковы правила гигиены голоса? Как сохранить голосовую функцию людям, занятым на предприятиях с повышенным уровнем шума и специалистам с высокой голосовой нагрузкой? Каков уровень заболеваемости голосового аппарата у детей, взрослого населения и представителей голосо-речевых профессий? Каковы медицинские аспекты вокальной педагогической деятельности в музыкальных школах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения России Николай ДАЙХЕС;
- руководитель научно-клинического отдела фониатрии НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина ОСИПЕНКО;
- композитор, актриса Мариам МЕРАБОВА;
- генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Наталья ИГНАТЕНКО.
Несмотря на пандемию, оториноларингологи, фониатры России продолжали оказывать помощь при патологии голосового аппарата всем нуждающимся. Курение - одна из причин развития доброкачественных и злокачественных опухолей гортани.
Каковы правила гигиены голоса? Как сохранить голосовую функцию людям, занятым на предприятиях с повышенным уровнем шума и специалистам с высокой голосовой нагрузкой? Каков уровень заболеваемости голосового аппарата у детей, взрослого населения и представителей голосо-речевых профессий? Каковы медицинские аспекты вокальной педагогической деятельности в музыкальных школах?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru