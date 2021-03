https://ria.ru/20210323/meteorologiya-1602274616.html

Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day) ежегодно отмечается во всем мире 23 марта.

Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day) ежегодно отмечается во всем мире 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу Конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию, ВМО (World Meteorological Organization, WMO).Всемирная метеорологическая организация берет свое начало от Международной метеорологической организации, основанной в 1873 году. В 1951 году ВМО стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в области метеорологии (погода и климат), оперативной гидрологии и смежных геофизических наук. Со времени своего основания ВМО играет уникальную и влиятельную роль в содействии безопасности и благосостоянию человечества. При руководстве со стороны ВМО и в рамках программ ВМО национальные метеорологические и гидрологические службы вносят существенный вклад в защиту жизни и имущества от стихийных бедствий, сохранение окружающей среды и расширение экономического и социального благополучия всех сегментов общества в таких областях, как продовольственная безопасность, водные ресурсы и транспорт.ВМО укрепляет взаимодействие между национальными метеорологическими и гидрологическими службами своих стран-членов и способствует применению метеорологии в государственных метеорологических службах, сельском хозяйстве, авиации, судоходстве, окружающей среде, водных аспектах и для смягчения последствий стихийных бедствий.ВМО играет ведущую роль в международных усилиях по мониторингу и защите окружающей среды посредством своих программ. В сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН и национальными метеорологическими и гидрологическими службами ВМО оказывает поддержку осуществлению ряда конвенций по окружающей среде и играет важную роль в предоставлении консультаций и оценок правительствам по соответствующим вопросам. Такая деятельность вносит вклад в обеспечение устойчивого развития и благополучия наций. Членами ВМО являются 187 государств и шесть территорий. Россия является членом ВМО с апреля 1948 года. Ежегодно ВМО празднует Всемирный метеорологический день под определенным девизом, уделяя особое внимание конкретной и актуальной на данный момент теме. В 2021 году Всемирный метеорологический день будет посвящен теме "Океан, наш климат и погода" (The ocean, our climate and weather), в рамках которой внимание акцентировано на их взаимосвязи.Кроме того, в этот день также стартует Десятилетие науки ООН (в 2021-2030 годах), посвященное исследованиям океана в интересах устойчивого развития и направленное на активизацию международного сотрудничества в области наук об океане. В Российской Федерации 23 марта отмечается День работников Гидрометеорологической службы России. Это день был учрежден указом президента России от 19 мая 2008 года и впервые отмечался в 2009 году. Создание регулярной сети метеорологических и магнитных наблюдений в России началось в XIX веке.В апреле 1849 года по указу императора Николая I при Институте Корпуса горных инженеров было создано старейшее метеорологическое учреждение России – Главная физическая обсерватория (ныне – Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова). Инициатором создания и первым директором обсерватории стал академик Адольф Купфер. Начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети: прекратили работу около полутора тысяч станций в разных регионах страны. В 1918 году Главная физическая обсерватория получала сводки лишь от 17 станций и ни одной сводки из-за границы.В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял "Декрет об организации метеорологической службы РСФСР", который предоставил широкие возможности для дальнейшего развития метеорологических исследований. В 1921-1929 годах шел процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях, областях. Важную роль в становлении Гидрометеорологической службы страны сыграл Первый геофизический съезд, проходивший в Москве в мае 1925 года и уделивший значительное внимание вопросам организации единой службы.7 августа 1929 года Центральным исполнительным комитетом и Совнаркомом СССР было принято постановление о создании Единой гидрометеорологической службы СССР. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды (с 1943 года – Центральный институт прогнозов). В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР, с 1992 года – Гидрометцентр России. 14 октября 1994 года Гидрометцентру России был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ). В июне 2019 года по решению правительства РФ этот статус был сохранен. В области гидрометеорологических прогнозов Гидрометцентр России является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Федеральной службы РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).В соответствии с постановлением правительства РФ от 23 июля 2004 года "О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.Росгидромет обеспечивает выполнение обязательств России по международным договорам РФ, в том числе по Конвенции ВМО, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике. В состав Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов Росгидромета по федеральным округам, а также 25 федеральных государственных бюджетных учреждений – Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом большинство из них имеют в своем составе филиалы – центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), расположенные в центрах субъектов РФ. В составе Росгидромета работают 17 научно-исследовательских институтов. В его состав входят также Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр, три военизированных службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы. В сентябре 2010 года правительство РФ утвердило Стратегию развития в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года. Ее реализация позволит сформировать высокоэффективную гидрометеорологическую службу, способную в минимальные сроки предоставлять прогнозы погоды, предупреждать о цунами, и сообщать об актуальном состоянии окружающей среды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

