https://ria.ru/20210323/lavina-1602505231.html
В Дагестане сошла лавина
В Дагестане сошла лавина
Снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять сел в Дагестане, сообщает пресс-служба Минтранса республики. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T16:16
2021-03-23T16:16
2021-03-23T16:59
россия
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 23 мар — РИА Новости. Снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять сел в Дагестане, сообщает пресс-служба Минтранса республики.По данным ведомства, лавина сошла примерно в 14:30 в селе Цахур Рутульского района, на 37-м километре автодороги Рутул — Лучек — Джиных.Это уже четвертая лавина за последнее время. В селе Цахур снегом засыпало три автомобиля, но никто не пострадал.Приступить к очистке дороги от снега пока невозможно, потому что движение лавинных масс еще не прекратилось, добавили в ведомстве. Без транспортного сообщения остались две пограничные заставы и села Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах и Кусур.На месте работают три единицы дорожной техники. Открыть движение планируется к 18:00 25 марта.
https://ria.ru/20210317/sneg-1601719575.html
https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html
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Сход лавины в Дагестане
Очередная снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять населенных пунктов в Дагестане. Дорога перекрыта на протяжении 300 метров. Во время схода лавины засыпало три автомобиля жителей села Цахур, жертв нет.
2021-03-23T16:16
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россия, республика дагестан, происшествия
МАХАЧКАЛА, 23 мар — РИА Новости.
Снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять сел в Дагестане
, сообщает пресс-служба Минтранса республики.
По данным ведомства, лавина сошла примерно в 14:30 в селе Цахур Рутульского района, на 37-м километре автодороги Рутул — Лучек — Джиных.
"Дорога перекрыта на протяжении 300 метров", — говорится в сообщении.
Это уже четвертая лавина за последнее время. В селе Цахур снегом засыпало три автомобиля, но никто не пострадал.
Приступить к очистке дороги от снега пока невозможно, потому что движение лавинных масс еще не прекратилось, добавили в ведомстве. Без транспортного сообщения остались две пограничные заставы и села Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах и Кусур.
На месте работают три единицы дорожной техники. Открыть движение планируется к 18:00 25 марта.