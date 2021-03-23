https://ria.ru/20210323/lavina-1602505231.html

В Дагестане сошла лавина

В Дагестане сошла лавина

Снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять сел в Дагестане, сообщает пресс-служба Минтранса республики. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T16:16

2021-03-23T16:16

2021-03-23T16:59

россия

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 23 мар — РИА Новости. Снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять сел в Дагестане, сообщает пресс-служба Минтранса республики.По данным ведомства, лавина сошла примерно в 14:30 в селе Цахур Рутульского района, на 37-м километре автодороги Рутул — Лучек — Джиных.Это уже четвертая лавина за последнее время. В селе Цахур снегом засыпало три автомобиля, но никто не пострадал.Приступить к очистке дороги от снега пока невозможно, потому что движение лавинных масс еще не прекратилось, добавили в ведомстве. Без транспортного сообщения остались две пограничные заставы и села Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джиных, Оттал, Кальял, Мухах и Кусур.На месте работают три единицы дорожной техники. Открыть движение планируется к 18:00 25 марта.

https://ria.ru/20210317/sneg-1601719575.html

https://ria.ru/20210315/lavina-1601362510.html

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Сход лавины в Дагестане Очередная снежная лавина оставила без транспортного сообщения девять населенных пунктов в Дагестане. Дорога перекрыта на протяжении 300 метров. Во время схода лавины засыпало три автомобиля жителей села Цахур, жертв нет. 2021-03-23T16:16 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, республика дагестан, происшествия