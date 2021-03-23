https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602441577.html

В России за сутки 10 860 человек вылечились от COVID-19

В России за сутки 10 860 человек вылечились от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 088 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:14

2021-03-23T11:14

2021-03-23T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 088 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 860 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 088 045", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1379 человек, Санкт-Петербурге - 1363, Подмосковье - 601.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество