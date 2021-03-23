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В России за сутки 10 860 человек вылечились от COVID-19
В России за сутки 10 860 человек вылечились от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 088 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:14
2021-03-23T11:14
2021-03-23T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 860 человек после лечения от COVID-19, за все время - 4 088 045, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 860 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 088 045", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 1379 человек, Санкт-Петербурге - 1363, Подмосковье - 601.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество