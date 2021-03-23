https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602441139.html

В Москве выявили 1042 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1042 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1042, Санкт-Петербурге - 812, Подмосковье - 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:12

2021-03-23T11:12

2021-03-23T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1042, Санкт-Петербурге - 812, Подмосковье - 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1042, 2. Санкт-Петербург 812, 3. Московская область 513", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также Туве - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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