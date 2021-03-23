https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602441139.html
В Москве выявили 1042 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1042 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1042, Санкт-Петербурге - 812, Подмосковье - 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:12
2021-03-23T11:12
2021-03-23T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_cbf15693ba9296e2ebe5319b399332fd.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 1042, Санкт-Петербурге - 812, Подмосковье - 513, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1042, 2. Санкт-Петербург 812, 3. Московская область 513", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также Туве - по 1.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780284_503:121:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b94cd680b70a35c438e4ff84463f283.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество