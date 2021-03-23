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https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602440323.html
В России выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19
В России выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8457 случаев COVID-19 — это минимум с 29 сентября (8232), следует из сообщения оперативного штаба. РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:11
2021-03-23T12:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8457 случаев COVID-19 — это минимум с 29 сентября (8232), следует из сообщения оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9284 заразившихся. Суточный темп прироста продолжает снижаться и достиг 0,19 процента. Умерли за минувший день 427 человек, выписались 10 860 выздоровевших.У 11 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1042 (днем ранее было 1586), Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513, Нижегородской области — 335, Ростовской — 239, Воронежской — 209, Самарской — 200.Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку, а в Магаданской области их двое.Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 474 610 человек. Из них 95 818 умерли, 4 088 045 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 123 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 123,6 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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Кадры автоматической линии производства масок
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19

11:11 23.03.2021 (обновлено: 12:36 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова
Машина скорой помощи у приемного отделения городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8457 случаев COVID-19 — это минимум с 29 сентября (8232), следует из сообщения оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 9284 заразившихся. Суточный темп прироста продолжает снижаться и достиг 0,19 процента. Умерли за минувший день 427 человек, выписались 10 860 выздоровевших.
Рентгенография кровеносных сосудов - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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У 11 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1042 (днем ранее было 1586), Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513, Нижегородской области — 335, Ростовской — 239, Воронежской — 209, Самарской — 200.
Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку, а в Магаданской области их двое.
Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 474 610 человек. Из них 95 818 умерли, 4 088 045 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 123 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 123,6 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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