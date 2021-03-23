https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602440323.html

В России выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19

В России выявили наименьшее с сентября число заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8457 случаев COVID-19 — это минимум с 29 сентября (8232), следует из сообщения оперативного штаба. РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:11

2021-03-23T11:11

2021-03-23T12:36

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8457 случаев COVID-19 — это минимум с 29 сентября (8232), следует из сообщения оперативного штаба.Накануне сообщалось о 9284 заразившихся. Суточный темп прироста продолжает снижаться и достиг 0,19 процента. Умерли за минувший день 427 человек, выписались 10 860 выздоровевших.У 11 процентов инфицированных заболевание протекает без симптомов. Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего в Москве — 1042 (днем ранее было 1586), Санкт-Петербурге — 812, Подмосковье — 513, Нижегородской области — 335, Ростовской — 239, Воронежской — 209, Самарской — 200.Минимальные значения отмечены на Чукотке, в Туве и Ненецком автономном округе — там заразились по одному человеку, а в Магаданской области их двое.Общее число инфицированных за все время пандемии в России достигло 4 474 610 человек. Из них 95 818 умерли, 4 088 045 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 123 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 123,6 миллиона. Более 2,7 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210323/sosudy-1602370370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры автоматической линии производства масок РУП "Медтехноцентр". Автоматическое производство медицинских масок. 2021-03-23T11:11 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество