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В ГД внесли проект об уголовной ответственности для черных коллекторов
В ГД внесли проект об уголовной ответственности для черных коллекторов
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:07
2021-03-23T13:19
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы, а если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличится до 12 лет заключения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ."Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в документе.Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.Как сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин направил проект в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.Володин напомнил, что ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций – в частности, определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников."Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным... При этом, привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно – эти действия совершают физические лица, и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Сейчас их действия подпадают под общие статьи Уголовного кодекса", - пояснил Володин.Правительство РФ поддержало проект при доработке ряда моментов, говорится в отзыве кабинета министров."Исходя из наименования статьи "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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россия, госдума рф, общество

В ГД внесли проект об уголовной ответственности для черных коллекторов

11:07 23.03.2021 (обновлено: 13:19 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных коллекторов": за угрозы и насилие против граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет тюрьмы, а если подобное нарушение совершено группой лиц, наказание увеличится до 12 лет заключения, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в 22 главу УК РФ.
"Совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", - говорится в документе.
Кроме того, те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы, спикер палаты Вячеслав Володин направил проект в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.
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Володин напомнил, что ранее были приняты законы, закрепившие общие положения о деятельности коллекторских организаций – в частности, определен круг тех, кто может заниматься возвратом просроченной задолженности, регламентированы способы взаимодействия с должниками, введена административная ответственность за нарушение прав и законных интересов граждан-должников.
"Однако практика показала, что ряд проблем остается нерешенным... При этом, привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев невозможно – эти действия совершают физические лица, и установить их связь с организациями-кредиторами в рамках действующего законодательства крайне сложно. Сейчас их действия подпадают под общие статьи Уголовного кодекса", - пояснил Володин.
Правительство РФ поддержало проект при доработке ряда моментов, говорится в отзыве кабинета министров.
"Исходя из наименования статьи "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" следует конкретизировать субъект преступления, а также привести обоснование вводимых санкций. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний", - говорится в документе, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
 
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