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Мезенцев: защита исторической правды становится все более актуальной
Мезенцев: защита исторической правды становится все более актуальной
Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время становится все более актуальной... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-23T15:51
2021-03-24T15:54
союзное государство
хатынь
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
минск
белоруссия
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время становится все более актуальной необходимость защиты исторической правды.Как передает агентство Белта, Мезенцев во вторник в Минске принял участие в международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз"."К сожалению, несмотря на то, что мы скоро будет отмечать 76-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость защиты исторической правды, отстаивания той истории, без которой мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, становится все более актуальной. Мы видели, как на священной земле Хатыни тысячи граждан Беларуси, гостей белорусской земли отдавали дань памяти тем, кто бесчеловечными усилиями фашистских прихвостней и фашистов был лишен жизни. Мы слышали слова президента Беларуси. Мы понимаем, что трагедия Хатыни, Тростенца, сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941-го, не может быть забыта", - сказал Мезенцев.По его словам, сегодня, спустя три четверти века, граждане обязаны вновь задавать себе вопросы, "почему очевидная победа советского народа над нацизмом, огромная роль Советского Союза в победе над всемирным злом подвергается сомнению".В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни. В частности, тогда глава республики заявил, что белорусам чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно пытаются возродить символы нацизма.
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хатынь, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия

Мезенцев: защита исторической правды становится все более актуальной

15:51 23.03.2021 (обновлено: 15:54 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время становится все более актуальной необходимость защиты исторической правды.
Как передает агентство Белта, Мезенцев во вторник в Минске принял участие в международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз".
"К сожалению, несмотря на то, что мы скоро будет отмечать 76-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость защиты исторической правды, отстаивания той истории, без которой мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, становится все более актуальной. Мы видели, как на священной земле Хатыни тысячи граждан Беларуси, гостей белорусской земли отдавали дань памяти тем, кто бесчеловечными усилиями фашистских прихвостней и фашистов был лишен жизни. Мы слышали слова президента Беларуси. Мы понимаем, что трагедия Хатыни, Тростенца, сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941-го, не может быть забыта", - сказал Мезенцев.
По его словам, сегодня, спустя три четверти века, граждане обязаны вновь задавать себе вопросы, "почему очевидная победа советского народа над нацизмом, огромная роль Советского Союза в победе над всемирным злом подвергается сомнению".
"Этот вопрос мы задаем еще и потому, что мы обязаны понимать, что для молодых людей, кому сейчас 15, 20, 25 лет, тот далекий, но очень важный период по-своему не близок. И эта конференция - в том числе один из ответов и возможных шагов к тому, чтобы приблизить те годы ко дню сегодняшнему. Чтобы осознать масштаб подвига, значимость нравственного выбора, который каждый раз делал советский солдат, идя в бой. Мы обязаны задуматься обо всем этом", - добавил госсекретарь СГ.
В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни. В частности, тогда глава республики заявил, что белорусам чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно пытаются возродить символы нацизма.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 21:00Союзное государство
МИД РФ: Мезенцев как госсекретарь СГ продолжит углублять связи с Минском
 
Союзное государствоХатыньДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссия
 
 
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