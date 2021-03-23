https://ria.ru/20210323/istoriya-1602659947.html

Мезенцев: защита исторической правды становится все более актуальной

Мезенцев: защита исторической правды становится все более актуальной

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время становится все более актуальной... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-23T15:51

2021-03-23T15:51

2021-03-24T15:54

союзное государство

хатынь

дмитрий мезенцев

александр лукашенко

минск

белоруссия

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МИНСК, 23 мар – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что в настоящее время становится все более актуальной необходимость защиты исторической правды.Как передает агентство Белта, Мезенцев во вторник в Минске принял участие в международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз"."К сожалению, несмотря на то, что мы скоро будет отмечать 76-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, необходимость защиты исторической правды, отстаивания той истории, без которой мы не видели бы себя сегодня независимыми, свободными и мирными, становится все более актуальной. Мы видели, как на священной земле Хатыни тысячи граждан Беларуси, гостей белорусской земли отдавали дань памяти тем, кто бесчеловечными усилиями фашистских прихвостней и фашистов был лишен жизни. Мы слышали слова президента Беларуси. Мы понимаем, что трагедия Хатыни, Тростенца, сотен белорусских, российских, украинских сел, всех тех населенных пунктов и городов, куда пришла великая беда 1941-го, не может быть забыта", - сказал Мезенцев.По его словам, сегодня, спустя три четверти века, граждане обязаны вновь задавать себе вопросы, "почему очевидная победа советского народа над нацизмом, огромная роль Советского Союза в победе над всемирным злом подвергается сомнению".В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине трагедии в Хатыни. В частности, тогда глава республики заявил, что белорусам чужда фашистская идеология, но единицы из них сознательно пытаются возродить символы нацизма.

https://ria.ru/20210319/mezentsev-1602277192.html

хатынь

минск

белоруссия

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хатынь, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, минск, белоруссия