https://ria.ru/20210323/ispaniya-1602319253.html

В Испании во время локдауна городские птицы стали чаще петь

В Испании во время локдауна городские птицы стали чаще петь

Скворцы и голуби стали чаще петь на опустевших из-за локдауна улицах испанских городов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T02:04

2021-03-23T02:04

2021-03-23T02:04

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Скворцы и голуби стали чаще петь на опустевших из-за локдауна улицах испанских городов, сообщает "ЕвроПульс".Ученые из Каталонского университета в Барселоне прошлой весной решили проследить за поведением городских птиц на севере страны и проанализировали больше 126 тысяч записей их песен. Оказалось, что пернатым из мегаполиса потребовалось всего несколько недель, чтобы изменить свое пение по образцу диких сородичей. При этом количество особей в опустевших городах практически не увеличилось. Исследователи пояснили, что из-за городского шума пение птиц там отличается от звуков, издаваемых пернатыми, живущими в дикой природе. Первые чирикают меньше, зато их трели можно услышать практически в любое время суток. Вне городов птицы в основном поют по утрам и дольше по времени. Всего за несколько недель относительной тишины городские перестроились на "дикий" лад.Гипотеза, что из-за отсутствия людей птицы начнут активнее гнездиться в городах, не подтвердилась. Так что "природа берет свое" скорее по качественным, а не количественным параметрам.

https://ria.ru/20210322/oteli-1602037133.html

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