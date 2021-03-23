В Пскове суд приостановил решение о признании журналистки иноагентом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Решение Минюста о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, приостановлено, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Мартынова.
В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошла и Савицкая.
"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство о принятии мер предварительной защиты Савицкой, в котором мы просили приостановить действие распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения незаконным. Сегодня мы получили копию определения, где говорится об этом", - сообщила Мартынова.
По словам адвоката, предварительное слушание по иску Савицкой назначено на 30 марта.
"Включение ее в список СМИ, выполняющих роль иноагентов, накладывала на Савицкую определённые обязательства. Теперь после определения суда о приостановлении Савицкая может не исполнять обязанности по маркировке своих постов", - добавила Мартынова.