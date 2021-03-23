В Пскове суд приостановил решение о признании журналистки иноагентом

"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство о принятии мер предварительной защиты Савицкой, в котором мы просили приостановить действие распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения незаконным. Сегодня мы получили копию определения, где говорится об этом", - сообщила Мартынова.