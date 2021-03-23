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В Пскове суд приостановил решение о признании журналистки иноагентом
В Пскове суд приостановил решение о признании журналистки иноагентом
Решение Минюста о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, приостановлено, сообщила РИА Новости РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T18:08
2021-03-23T18:08
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
псков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Решение Минюста о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, приостановлено, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Мартынова.В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошла и Савицкая.По словам адвоката, предварительное слушание по иску Савицкой назначено на 30 марта.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), псков, общество

В Пскове суд приостановил решение о признании журналистки иноагентом

18:08 23.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Решение Минюста о включении псковской журналистки Людмилы Савицкой в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, приостановлено, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Мартынова.
В декабре прошлого года Минюст РФ впервые включил физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов, в него вошла и Савицкая.
Москва - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство о принятии мер предварительной защиты Савицкой, в котором мы просили приостановить действие распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по ее иску о признании решения незаконным. Сегодня мы получили копию определения, где говорится об этом", - сообщила Мартынова.

По словам адвоката, предварительное слушание по иску Савицкой назначено на 30 марта.
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"Включение ее в список СМИ, выполняющих роль иноагентов, накладывала на Савицкую определённые обязательства. Теперь после определения суда о приостановлении Савицкая может не исполнять обязанности по маркировке своих постов", - добавила Мартынова.

 
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