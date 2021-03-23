https://ria.ru/20210323/golikova-1602439333.html
Голикова объяснила, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19
Голикова объяснила, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости COVID-19 за рубежом тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома, не вырабатывали... РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T11:04
2021-03-23T11:04
2021-03-23T11:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости COVID-19 за рубежом тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома, не вырабатывали коллективный иммунитет."Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT, говоря о том, почему в РФ ожидается небольшой подъем, когда заграницей идет сильный рост заболеваемости."По сути, да", - подтвердила Голикова, отвечая на вопрос о том, что люди за рубежом по сути не вырабатывали коллективный иммунитет.
https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html
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коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова