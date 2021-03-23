https://ria.ru/20210323/golikova-1602439333.html

Голикова объяснила, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19

Голикова объяснила, почему за рубежом растет заболеваемость COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости COVID-19 за рубежом тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома, не вырабатывали... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T11:04

2021-03-23T11:04

2021-03-23T11:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

татьяна голикова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587724713_0:267:3000:1954_1920x0_80_0_0_7ddd9107b347cd379ff4d89f86131d21.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила подъем заболеваемости COVID-19 за рубежом тем, что страны перманентно закрывались, люди сидели дома, не вырабатывали коллективный иммунитет."Мы видим, как развивается эпидситуация у них и у нас. Кстати говоря, одной из причин такого развития является то, что они перманентно закрывались. Люди сидели дома, они не выходили на улицу, они стерильны в смысле вируса. Они выходят, и они получают", - сказала Голикова в интервью телеканалу RT, говоря о том, почему в РФ ожидается небольшой подъем, когда заграницей идет сильный рост заболеваемости."По сути, да", - подтвердила Голикова, отвечая на вопрос о том, что люди за рубежом по сути не вырабатывали коллективный иммунитет.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова