https://ria.ru/20210323/finansirovanie-1602542234.html

Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО

Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил главам МИД альянса подумать над значительным увеличением финансирования, отметив, что более непредсказуемая... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T19:27

2021-03-23T19:27

2021-03-23T19:27

нато

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил главам МИД альянса подумать над значительным увеличением финансирования, отметив, что более непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления сдерживания и обороны."В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем сдерживание и оборону. Мы согласны, что мы должны и будем делать больше. Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование для поддержки сдерживания и обороны в НАТО", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.

https://ria.ru/20210322/nato-1602340642.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, йенс столтенберг, в мире