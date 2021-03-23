https://ria.ru/20210323/evakuatsiya-1602426573.html

Детей, попавших под лавину в Хибинах, эвакуируют на снегоходах

Детей, попавших под лавину в Хибинах, эвакуируют на снегоходах

Спасатели всю ночь пробивались к группе туристов в район Имандры, где под сошедшей снежной массой погибла девочка, эвакуация детей ведется снегоходами до точки... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T09:26

2021-03-23T09:26

2021-03-23T10:20

сход лавины в хибинах

россия

андрей чибис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591460034_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_49fa58c32bcf3dc82da0d6e5a8a93c1a.jpg

МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели всю ночь пробивались к группе туристов в район Имандры, где под сошедшей снежной массой погибла девочка, эвакуация детей ведется снегоходами до точки сбора, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, она подавала признаки жизни. Во вторник утром за девочкой вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.Он также подтвердил информацию ГУ МЧС о том, что вертолет не смог приземлиться в районе схода снежной массы. "Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей. С родителями работают психологи МЧС. Из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает папа девочки", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20210322/lavina-1602407222.html

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины в хибинах, россия, андрей чибис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область