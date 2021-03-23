Детей, попавших под лавину в Хибинах, эвакуируют на снегоходах
09:26 23.03.2021 (обновлено: 10:20 23.03.2021)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на горный массив Хибины в окрестностях села Ловозеро в Мурманской области
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Спасатели всю ночь пробивались к группе туристов в район Имандры, где под сошедшей снежной массой погибла девочка, эвакуация детей ведется снегоходами до точки сбора, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. Позже стало известно, что девочку нашли, она подавала признаки жизни. Во вторник утром за девочкой вылетел вертолет, однако медики на месте констатировали смерть ребенка.
"Сейчас идет эвакуация детей снегоходами до точки сбора. На автобусе их привезут в Мончегорск. Для них подготовлены места размещения, питание, мобилизованы медики. Лагерь находится в труднодоступном месте, спасатели прорывались к детям всю ночь", - написал Чибис.
Он также подтвердил информацию ГУ МЧС о том, что вертолет не смог приземлиться в районе схода снежной массы. "Вертолет вернулся на базу. Соболезную родным и близким погибшей. С родителями работают психологи МЧС. Из Санкт-Петербурга в Мурманск вылетает папа девочки", - добавил глава региона.