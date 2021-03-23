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https://ria.ru/20210323/epivakkorona-1602487581.html
Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами
Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор". РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:57
2021-03-23T15:15
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор".Она также прокомментировала слухи о том, что все исследования этого препарата провалились."Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны", - заявила вице-премьер.Ранее она сообщила, что сама привилась "ЭпиВакКороной" и антитела у нее "нормальные".Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами

14:57 23.03.2021 (обновлено: 15:15 23.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор".

"Она ("ЭпиВакКорона" - ред.) сделана по новой технологии, можно сказать, синтетическая вакцина... Она, может быть, не имеет еще такого распространения, и поэтому о ней так, может быть, осторожно говорят", - сказала Голикова в интервью RT.

Она также прокомментировала слухи о том, что все исследования этого препарата провалились.
"Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны", - заявила вице-премьер.
Ранее она сообщила, что сама привилась "ЭпиВакКороной" и антитела у нее "нормальные".
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 16:36Распространение коронавируса
В "Векторе" рассказали, как долго "ЭпиВакКорона" защищает от COVID-19
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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