https://ria.ru/20210323/epivakkorona-1602487581.html
Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами
Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор". РИА Новости, 23.03.2021
2021-03-23T14:57
2021-03-23T14:57
2021-03-23T15:15
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор".Она также прокомментировала слухи о том, что все исследования этого препарата провалились."Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны", - заявила вице-премьер.Ранее она сообщила, что сама привилась "ЭпиВакКороной" и антитела у нее "нормальные".Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349213.html
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор".
"Она ("ЭпиВакКорона" - ред.) сделана по новой технологии, можно сказать, синтетическая вакцина... Она, может быть, не имеет еще такого распространения, и поэтому о ней так, может быть, осторожно говорят", - сказала Голикова в интервью RT.
Она также прокомментировала слухи о том, что все исследования этого препарата провалились.
"Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны", - заявила вице-премьер.
Ранее она сообщила, что сама привилась "ЭпиВакКороной" и антитела у нее "нормальные".
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор
заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.