https://ria.ru/20210323/epivakkorona-1602487581.html

Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами

Голикова назвала заявления о неэффективности "ЭпиВакКороны" мифами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор". РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T14:57

2021-03-23T14:57

2021-03-23T15:15

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала мифами утверждения о неэффективности вакцины "ЭпиВакКорона", которая была разработана центром "Вектор".Она также прокомментировала слухи о том, что все исследования этого препарата провалились."Нет, такого нет. Наверное, просто недостаточно публикаций по этому поводу. Но я очень ожидаю, что скоро эти публикации появятся, и эти мифы по поводу того, что она неэффективна, будут развенчаны", - заявила вице-премьер.Ранее она сообщила, что сама привилась "ЭпиВакКороной" и антитела у нее "нормальные".Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 - это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности этой вакцины в ходе первой-второй фазы клинических испытаний. Как стало известно в начале марта, "ЭпиВакКорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.

https://ria.ru/20210322/epivakkorona-1602349213.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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